Xhaka: "Arteta me hizo volver a jugar a un nivel en el que siempre supe que podía jugar"

Tras siete temporadas en el Arsenal, en el pasado verano Granit Xhaka puso el punto final a su historia de amor con el cuadro 'gunner'. Ahora, a sus 31 años, el centrocampista suizo es una pieza clave del intratable Bayer Leverkusen de Xabi Alonso. Es por eso que ha aprovechado este momento de su carrera para desvelar sus días negros y sus alegrías de los siete años que militó en el Arsenal.

Granit Xhaka estuvo cerca de salir del Arsenal en 2020 después de que le arrebataran el brazalete de capitán. Con ello vinieron una serie de abucheos por parte de la afición 'gunner', por lo que, tal y como ha asegurado Xhaka en una entrevista para 'The Athletic', pasó unas semanas difíciles: "Tuve muchos días negros, sentado en mi habitación de hotel viendo partidos fuera de casa, dándome cuenta de lo que realmente había sucedido. No quería que ellos (su familia) se sintieran mal, porque estaban más preocupados por mí de lo que yo estaba. Quizás querían protegerme y no traerme esos pensamientos, pero estaba completamente devastado".

Sin embargo, Granit Xhaka continuó en el conjunto 'gunner' durante tres temporadas más. Su situación cambió con la llegada de Mikel Arteta en el banquillo londinense. Xhaka ha asegurado que, pese a que "lleva tiempo entender plenamente la filosofía de Mikel", fue el entrenador español quien le convenció para que siguiera en las filas del conjunto londinense: "Mikel me recogió y me hizo volver a jugar a un nivel en el que siempre supe que podía jugar, estaba seguro de mi calidad y no le importaba lo que dijeran los demás".

Con el paso del tiempo, el centrocampista suizo se convirtió en futbolista fijo en los onces iniciales de Mikel Arteta, quien elevó el nivel de Xhaka exponencialmente: "Cuatro años después, casi terminé marcando un hat-trick (contra el Wolverhampton) y los aficionados del Arsenal me gritaban que me quedara. Se me puso la piel de gallina. No puedo describir con palabras lo feliz que estaba mi familia al escuchar eso después de todo lo que pasó anteriormente".

Paralelismo con Havertz

Parecida es la situación que ha vivido Khai Havertz desde su fichaje por el Arsenal. El ex jugador del Chelsea llegó al Emirates Stadium en el pasado mercado de fichajes a cambio de 65 millones de euros. El futbolista alemán no ha acabado de ofrecer el rendimiento esperado hasta el momento y es por eso que Xhaka ha aprovechado para apoyarle: "Sé lo que es para Kai, cuando la gente de fuera está un poco nerviosa y los aficionados se inquietan. Está mejorando todo el tiempo y ahora está recuperando su confianza. Todo el mundo conoce su potencial, pero tener la confianza de tu club, de tu entrenador y de tus compañeros lo es todo".