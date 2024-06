Las siguientes elecciones en las que se puede presentar Alvise Pérez

Durante los últimos años, el bipartidismo político parece haber desaparecido. El dominio en las urnas de PSOE y PP se ha visto amenazado por la aparición de nuevas formaciones políticas como Podemos, Sumar, VOX y Ciudadanos, entre otros. En esta lista se ha sumado recientemente 'Se acabó la fiesta', el partido político liderado por Alvise Pérez.

'Se acabó la fiesta' ha conseguido más de ochocientos mil votos y tres eurodiputados en las Elecciones Europeas. Un éxito para la nueva formación que ahora se plantea dar el siguiente paso, presentarse a las elecciones generales. No obstante, el consultor político aseguro que antes volverá "a recoger las firmas" para ello, puesto que su partido se trata de una agrupación de electores.

A pesar no de haber presentado un programa ni contar con sede electoral, 'Se acabó la fiesta' consiguió ser el sexto partido político más votado en las elecciones europeas. Delante de la formación solo se encontraba el PSOE, PP, Vox, Ahora Repúblicas y Sumar.

Alvise Pérez cree que "no ha quitado votos" a Vox ni al PP. Aunque había cierta afinidad con ambos partidos, Alvise ha señalado que "yo no soy sumiso de ningún país extranjero. El señor Abascal apoya sin límites a Israel". El político asegura que no contar con programa no perjudica su credibilidad, ya que la ha ganado en las urnas: "Eso de publicar un libreto prometiendo el oro y el moro para que la gente lo lea, da igual. Yo no me meto en política para prometer".