Sigue el escándalo en Turquía: "No queremos que los aficionados vengan"

En Turquía, el fútbol, como la política, sigue dejándonos capítulos para olvidar. De la invasión de campo de la afición del Trabzonspor para agredir a jugadores del Fenerbahçe a las amenazas del presidente del Ankaragücü a un árbitro. En el país otomano el fútbol tiene estas cosas. La última polémica, lo que está sucediendo en la previa de la Supercopa que disputarán Fenerbahce y Galatasaray, los dos equipos más grandes de Turquía.

Ver para creer. Mientras el 'Galata' lleva días preparando el partido con total normalidad, lo que debería ser lo normal teniendo en cuenta que se trata de una opción de conseguir un nuevo título en sus vitrinas, en las filas del Fenerbahçe, la película es bien distinta. Después de salir 'casi' indemne de las sanciones por la batalla campal en el estadio del Trabzonspor entre aficionados y jugadores, ahora el lío está en los despachos.

Pelea en el Trabzonspor - Fenerbahçe / SPORT.es

Amenazas del Fenerbahçe

El club informó a la Federación turca que no iba a jugar el partido si el colegiado del encuentro no era extranjero y si la fecha de la final, programada para este domingo 7 de abril a las 20:30 horas, no era pospuesta. La Asamblea, convocada el pasado martes 2 de abril y con más 20.000 personas en el estadio, había dado luz verde a la dirección para lanzar estas amenazas.

Sin embargo, ni las amenazas han hecho cambiar el parecer a una Federación que se ha mostrado estricta. Lío montado. Con la negativa del organismo turco, el club ha sido tajante: acudirá con el equipo sub-19, es decir, el juvenil.

"Que nuestros aficionados estén tranquilos. Todos nuestros jugadores del equipo sub-19 verán esto como una gran oportunidad. Repito, nuestros aficionados no deben hacer ningún plan de viaje. Por supuesto, quien quiera ir al partido puede ir. Pero dejamos una cosa clara: 'Los aficionados no deberían ir'. Declaramos claramente que nuestro equipo A no irá a Sanliurfa y que no será un partido de 90 minutos. Por supuesto, las zonas geográficas y la cultura culinaria de Urfa son atractivas para nuestros aficionados", aseguró en las últimas horas Erol Bilecik, vicepresidente del club.

Final con aún más condicionantes

"No será un partido de 90 minutos". Declaración de intenciones. En la prensa turca ya se da por hecho. Además de acudir con el equipo juvenil, el Fenerbahce tiene pensado alinear tan solo a nueve jugadores en el once inicial, esperando a que se dé inicio al partido para que tres de ellos se 'lesionen'. Ese suceso hará que el Fenerbahce no pueda seguir jugando puesto que con seis futbolistas la normativa impide que el juego se reanude. De esta forma, el Fenerbahçe 'jugará' la final de la Supercopa y no se le sancionará por no presentarse. Tremendo.

Mientras los juveniles acuden a la cita, el primer equipo sigue preparando el partido de la ida de los cuartos de final de la Conference League ante el Olympiacos. Cosas del fútbol turco.