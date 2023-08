Nico: "Es increíble cómo me ha recibido el equipo"

El centrocampista exblaugrana, ilusionado ante la final de la Supercopa portuguesa ante el Benfica "Poder ganar mi primer título oficial en mi debut con el Oporto sería increíble", señala

Nico González derrocha ilusión en sus primeros días como 'Dragao', enfundado en la elástica blanquiazul del Oporto. El exblaugrana expresó en los canales oficiales del club su deseo de ganar su primer título, la Supercopa lusa ante el Benfica.

“Tenía muchas ganas de jugar. Yo estaba con mi familia y les dije que estaba nervioso viendo el partido, sabiendo que podía haber ayudado y competir de inmediato en este estadio... Fue una experiencia increíble, porque el estadio es fantástico y tiene un gran ambiente, con toda la afición apoyando", dijo sobre el amistoso ante el Rayo que ya presenció.

Nico vivió con intensidad su primer día en el Olival, centro de entrenamiento del club, con sus nuevos compañeros. "Me sentí muy bien acogido. Todo el mundo me dijo que este es un gran grupo y la verdad es que, desde el primer momento es increíble cómo me recibieron. Sé que aquí se trabaja mucho y eso es algo que me gusta", indicó.

El exblaugrana tiene en Oporto muy presente la figura de su padre, Fran: "Mi padre siempre me exigió mucho y siempre me inculcó el espíritu de trabajo. Cuando era pequeño, siempre me decía que para triunfar en el fútbol sólo necesitas tres cosas: trabajo, trabajo y trabajo. Fue algo que siempre me inculcaron desde niño", añade.

Por último, el centrocampista español destacó que su debut con la plantilla blanquiazul puede ser su primer título profesional, la Supercopa de Portugal, señalando que "tengo muchas ganas e ilusión. Ya dije que todavía no he tenido el privilegio de ganar un título y poder ganar un trofeo en el primer partido con este equipo y este club sería increíble".

"Poder celebrarlo con toda la afición sería increíble. En realidad, mi objetivo aquí es empezar a luchar por ese título e intentar ganar la mayor cantidad de trofeos posible, porque estamos hablando del club más grande de Portugal y nuestra obligación es luchar por todos los títulos", concluyó un ilusionado Nico González.