Henderson acepta las críticas de la afición inglesa

Jordan Henderson, jugador de la selección inglesa, aceptó las críticas por parte de los aficionados, que le abuchearon por irse a jugar a Arabia Saudí, y aseguró que pese a su marcha seguirá jugando para Inglaterra.

Henderson, que era el capitán del Liverpool, se marchó este verano al Al-Ettifaq, de la liga saudí, pese a que durante su carrera siempre había defendido los derechos de la comunidad LGTB. En su primer partido con la selección inglesa en suelo inglés desde el fichaje, Henderson, titular el pasado viernes contra Australia, fue abucheado por parte del público en Wembley al marcharse sustituido.

"No es bonito que te abucheen tus propios aficionados. Amo jugar para Inglaterra. Lo he hecho durante muchos años y es por lo que sigo aquí", dijo Henderson. "Todo el mundo va a tener una opinión sobre mí jugando en Arabia Saudí y ya he hablado en el pasado sobre mis razones. Si la gente las cree o no, es su decisión".

"Es decepcionante (los abucheos), pero no va a cambiar lo que hago aquí. Quiero seguir jugando y seguir luchando para que el equipo logre éxitos. No me ha sorprendido del todo, porque entiendo las razones de lo que dicen. Yo tengo otro punto de vista, pero puedo entenderlo y lo acepto".

Este martes, Inglaterra volverá a Wembley para enfrentarse a Italia en la fase de clasificación para la Eurocopa de 2024. De ganar, los ingleses se clasificarán al torneo continental.