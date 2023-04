Una solución de emergencia ante las lesiones de centrales en el filial

Àlex Carbonell mostró su disposición a jugar de central si continúan cayendo futbolistas atrás El Barça Atlètic tuvo un susto con Chadi Riad ante el Numancia y la situación pudo ser aún peor

El Barça Atlètic sigue peleando por ocupar uno de los puestos de la zona de ‘play-off’ de ascenso a la Liga Smartbank, pese a las numerosas dificultades. El equipo rescató un valioso empate ante el Numancia con un equipo plagado de bajas por las lesiones y los futbolistas citados por el primer equipo. La línea más tocada en estos momentos es la del eje central, donde Àlex Carbonell mostró su disposición a reubicarse si se siguen perdiendo efectivos.

En declaraciones a los medios oficiales del FCBarcelona, Carbonell comentó que podría ser “un central de emergencia, no he jugado nunca, pero todo es probarlo. Puedo aprender y si tengo que jugar allí, lo haré lo mejor posible. No sé si es mi mejor posición, aunque no lo descarto. Si debo jugar en esta posición, intentaré ayudar para sumar los tres puntos”.

Pivote en Soria

Uno de los capitanes del equipo varió su posición en Los Pajaritos para situarse de pivote ante la ausencia de Marc Casadó, citado con el primer equipo. Carbonell es un futbolista polivalente y explicó que no le afectó dejar el interior por el medio centro: “Con pelota es parecido, bajo mucho a recoger la pelota y enlazar la defensa con el ataque. En Soria tuve a Moha al lado que bajaba para ayudarme. De pivote quizá no tienes libertad para pisar el área y debes aguantar la posición sin balón. Debes estar más pendiente de las segundas pelotas, centros laterales u balones largos. También lo disfruto, las dos posiciones las disfruto. Todo lo que sea poder ayudar es perfecto”.

La situación pudo ser alarmante en Los Pajaritos cuando Chadi Riad sufrió un golpe. Con las lesiones de Pelayo y Zalaya, la pérdida de otro jugador atrás sería un gran revés. De momento, Diounkou se está adaptando a esta demarcación, dejando el lateral izquierdo a Román Vega. Márquez está haciendo un juego de equilibrios para mantener al equipo arriba.