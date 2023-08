Última hora del estado de salud del humorista Manu Sánchez

El presentador y humorista, Manu Sánchez, anunció el pasado 30 de mayo en sus redes sociales que padecía cáncer Una desagradable noticia que le obligaba a iniciar un tratamiento de quimioterapia

El presentador y humorista, Manu Sánchez, anunció el pasado 30 de mayo en sus redes sociales que padecía cáncer en el testículo con metástasis en los ganglios. Una desagradable noticia que le obligaba a iniciar el tratamiento de quimioterapia. Hoy, después de dos meses, da por finalizado este proceso: "Hoy es un gran día".

De esta forma celebrabra con sus seguidores de Instagram y publicaba un vídeo tocando una campana que tenía un mensaje: 'hazme sonar y comparte con todos tu alegría por las buenas noticias'. Escribía, además que "El camino es duro, muy duro... Pero está mereciendo la pena. Hoy termina una etapa. Llega un nuevo comienzo. Lo estamos consiguiendo. Gracias a quienes no me soltáis. Campana y no sé acabó... La gran noticia cada vez está más cerca".

El humorista ha recibido numerosas muestras de cariño, por parte de seguidores y también amigos como Eva González, Pastora Soler, Carlos Latre, Toñi Moreno, Falete, Irene Rosales, Antonio Canales, María Villalón entre otros. La finalización de un tratamiento que ha vivido con miedo, pero también con mucha fuerza.

"Tengo miedo y sobre todo tengo un montón de cosas mucho más potentes que el cáncer y que el miedo juntos: tengo ciencia, medicina, esperanza, fuerza, amigos, familia y suerte... Tengo muchísima suerte de tener todo lo que tengo. Una vida perfecta que no ha hecho más que empezar".