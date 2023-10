La pulla de Macarena Gómez a sus compañeros de 'La que se avecina': "No me río tanto"

La actriz ha visitado el espacio 'Animales humanos', presentado por Ibai Vegan En el mismo, ha promocionado la décimo cuarta temporada de la ficción, pero ha dejado caer un comentario que ha llamado la atención de los seguidores

Macarena Gómez, una de las principales intérpretes de 'La que se avecina', ha desvelado en un pódcast lo que ocurría durante el rodaje de la icónica serie de Telecinco. La actriz ha visitado el espacio 'Animales humanos', presentado por Ibai Vegan. En el mismo, ha promocionado la décimo cuarta temporada de la ficción, pero ha dejado caer un comentario que ha llamado la atención de los seguidores.

Mientras hablaba de como eran las cosas detrás de las cámaras, confesaba que "no me suelo reír en las tomas falsas porque no me hacen mucha gracia". La artista reconocía ser mucho más seria que el resto del elenco: "No me río tanto como el resto de la gente".

En este punto de la entrevista, el entrevistador se cuestionaba si este comportamiento se producía por un mal ambiente entre los compañeros. Sin embargo, de una forma muy profesional Macarena Gómez especificaba que no había discusiones por las equivocaciones porque "tampoco te puedes enfadar porque hoy es uno y mañana es otro".

Es en este punto, cuando sí que lanza una pulla a algunos de sus compañeros, sin revelar nombres: "Tengo que decir que hay muchos que se ríen para salir en las tomas falsas. Exageran la risa porque saben que van a salir", terminaba diciendo.