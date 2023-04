El 'zasca' de Titos sobre Piqué que ya se ha hecho viral: "Se lo han dado todo hecho..."

Titos sigue alimentando su polémica con Gerard Piqué y su salida de la Kings League en su propio canal de Twitch El excolegiado de la competición ya avisó que todavía tenía mucho que decir y que iba a decir toda la verdad de lo sucedido

Titos, el que fue uno de los colegiados encargados de impartir justicia sobre el pasto del Cupra Arena en este primer 'split' e inicio de la Kings League, sigue echando leña al fuego tras su polémica salida de la competición y las declaraciones cruzadas con el presidente de la liga, Gerard Piqué.

"Al final yo creo que se está describiendo a él perfectamente. La única diferencia entre él y yo es que yo llevo trabajando desde los 14 y a él se lo han dado todo. Esa es la única diferencia. El tiene las redes y el dinero para que pueda hacer lo que quiera, pero en verdad lo que está haciendo es describirse a él", declaró Titos en su propio canal de Twitch, dónde en los últimos días ha dado todo tipo de explicaciones y opiniones sobre su salida y la Kings League.

💣DECLARACIONES💥 | TITOS

Titos sobre las palabras de Piqué esta mañana,

"la única diferencia entre él y yo es que yo llevo trabajando desde los 14 y a él se lo han dado todo"#KingsLeague pic.twitter.com/EQqTPs1Tey — EstadistiKings (@EstadistiKings) 1 de abril de 2023

Una polémica que, poco a poco, se sigue alimentando y de la que el colegiado ya avisó que todavía tenía mucho que decir: "No hay hilos que me muevan y nunca los ha habido. Ya no tengo censura para hablar con los medios de comunicación. Próximamente, diré toda la verdad de lo que me ha ocurrido y responderé todas vuestras preguntas", comunicó Titos en su intervención en el medio de Jijantes.

"Titos es una persona que necesita atención, conflictiva y quiere ser protagonista, si él no se hubiese ido, es muy posible que la liga no contara con él", comunicó previamente Gerard Piqué.