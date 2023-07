Jorge Rey habla de las “nubes de mosquitos” en su último pronóstico y asusta

Jorge Rey es el joven que se hizo viral por la llegada de 'Filomena' a España Este miércoles hubo un cambio de tiempo después de las "nubes de mosquitos"

Jorge Rey es el joven que se hizo viral por la llegada de 'Filomena' a España. Esta vez, ha colgado un nuevo vídeo en el que repasa como nuestro país ha superado los 30 grados en Burgos, ciudad donde reside. "Días de verano, de mucha calor para los del norte", afirmaba el joven en su publicación.

Sin embargo, este miércoles hubo un cambio de tiempo después de las "nubes de mosquitos" que comentaba. "Nubes de mosquitos, agua prontito", empezaba diciendo en su último vídeo. "Lo que estás claro es que nos indicaban un cambio de tiempo. El miércoles bajaron las temperaturas y llegaron lluvias al cantábrico", recordaba.

De otra parte, Jorge Rey hacía hincapié en el estado de vegetación de su tierra. "¿Saben por qué está tan verde? Otros años era porque no había llegado el calor, las borrascas no habían dado tregua y, sobre todo, no habían llegado olas de calor", explicaba sobre los fenómenos del verano.

"Este año se debe a las lluvias de mayo y junio", terminaba explicando el joven en su canal de YouTube de tierras burgalesas. Estas "nubes de mosquitos" hicieron acto de presencia causando algún que otro inconveniente a los ciclistas.