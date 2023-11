Dejan en libertad al hijo del presidente del Tribunal Constitucional tras ser acusado de agresión sexual

El abogado Cándido Conde-Pumpido Varela ha salido sin ninguna medida cautelar después de ser acusado de participara en una agresión grupal

El pasado viernes, los agentes de la Policía Nacional detuvieron al abogado Cándido Conde-Pumpido Varela, hijo de Cándido Conde-Pumpido Tourón, presidente del Tribunal Constitucional. Cándido fue acusado de agredir sexualmente a una mujer de origen brasileño, con dos amigos más.

Sin embargo, la jueza le ha dejado en libertad sin ningún tipo de medida cautelar. Los tres acusados habrían participado en un ataque contra la víctima que ejercía la prostitución.

La joven declaró y tanto Cándido Conde-Pumpido Varela como sus amigos fueron arrestados y pasaron las horas en los calabozos del juzgado de Plaza Castilla.

Pero el pasado domingo, pasaron a disposición de la jueza que les dejó en libertad sin medidas cautelares, eliminando también la orden de alejamiento que había pedido la víctima anteriormente.

Según el auto, difundido por 'Europa Press', se considera que "no concurre una situación objetiva de riesgo para la denunciante que justifique la adopción de la medida cautelar interesada".

La Fiscalía, por su parte, había solicitado la concesión de la orden de alejamiento, no así prisión para los acusados, puesto que no habían heridas ni señales de violencia en la víctima. Una exposición de los hechos que, según 'El Debate', no concuerda con la realidad, en la que supuestamente sí habrían marcas por la agresión sexual.

Las cámaras de seguridad, claves

La víctima acudió a una cita para ejercer sus servicios en un chalet de San Blas, propiedad de Conde-Pumpido Varela. Allí, los tres hombres abusaron de ella en grupo y la Unidad de Atención a la Familia y Mujer (UFAM) de la Jefatura Superior de Policía de Madrid se encarga de la investigación.

En la casa habían cámaras en las que existirían imágenes de seguridad y la jueza señala que en las cámaras no se aprecia "ninguna situación similar a la descrita".