Bosnia no puede con Bruno Fernandes

El centrocampista del Manchester United acaparó los focos en la victoria de Portugal tras registrar dos goles y una asistencia El combinado luso registra su tercera victoria consecutiva en la Fase Clasificatoria para la Eurocopa

El responsable de la victoria de Portugal sobre Bosnia tiene nombre y apellidos. Con dos goles y una asistencia, Bruno Fernandes acaparó los focos del Estádio Da Luz, comandando al combinado luso hacia un nuevo triunfo, el tercero en esta fase clasificatoria. Desde que Roberto Martínez aterrizó en el banquillo, la selección registra pleno de victorias, además de un apabullante registro de 13 goles a favor y ninguno en contra.

FICHA TÉCNICA Eurocopa Fase Clasificatoria POR 3 ________________ 0 BOS ALINEACIONES Portugal Costa; Antonio Silva, Dias, Danilo; Cancelo, Bruno Fernandes, Palhinha (Diogo Jota, 87'), Guerreiro (Semedo, 78'); Bernardo Silva (Otávio, 87'), Cristiano, Joao Félix (Neves, 62'). Bosnia Sehic; Dedic, Ahmedhozic, Sanicanin, Barisic (Hamulic, 71'), Kolasinac (Gazibegovic, 78'); Pjanic (Prcic, 78'), Hadziahmetovic (Tahirovic, 71'), Cimirrot; Stevanovic, Dzeko (Varesanovic, 78'). Goles 1-0 M. 44 Bernardo Silva. 2-0 M. 77 Bruno Fernandes. 3-0 M. 93 Bruno Fernandes. Árbitro Davide Massa (Italia). TA: Danilo (51')/Pjanic (41'), Tahirovic (84'). Estadio Estádio Da Luz

Pocos se atrevían a presagiar tantos goles en un partido marcado por la monotonía durante los primeros compases. A excepción de un valiente intento de Barisic desde larga distancia que forzó la intervención de Diogo Costa, ninguno de los dos equipos pareció decidido a dar un paso al frente. Tuvo que ser Cristiano el encargado de romper el tedio.

El delantero del Al Nassr emergió en el corazón del área para cabecear un buen centro de Cancelo. La acción no tuvo ningún efecto en el marcador, pues fue invalidada por fuera de juego, pero sirvió para revitalizar el partido. Poco después, Dzeko tuvo una ocasión manifiesta para romper las tablas, pero falló incomprensiblemente en boca de gol.

La primera parte parecía encaminada a terminar sin goles, pero entonces el talento floreció. Cristiano descargó en la frontal para Bruno Fernandes, que rápidamente filtró un pase al que Bernardo Silva puso la puntilla con una sutil vaselina. El tanto del centrocampista del Manchester City puso fin a la resistencia bosnia al filo del descanso.

No pasaron apuros los pupilos de Roberto Martínez tras el paso por vestuarios. La esperada reacción de los balcánicos no llegó a producirse, y Portugal comenzó a sentirse más y más cómoda. Este nuevo escenario podría invitar a la mayoría de jugadores a la relajación, pero no a Bruno Fernandes. El centrocampista del Manchester United aprovechó un centro quirúrgico de Neves para conectar un testarazo inapelable que se transformaría en el segundo tanto del partido.

Para redondear su gran noche, ya entrados en el tiempo de descuento, Bruno Fernandes acunó con el pecho un rechace en la frontal del área antes de fusilar a Sehic, que instantes antes había realizado una parada heroica ante Diogo Jota, con una potente volea.