La Nocturna de L’Hospitalet exhaureix dorsals: 6.500 runners participaran a la cursa

6.500 corredors i corredores es donaran cita la tarda-nit de dissabte 13 d’abril a la plaça d’Europa de L’Hospitalet de Llobregat per participar en la 14a edició de la Cursa Nocturna de L’Hospitalet.

Una edició que abans d’iniciar-se ja és un rècord: mai s’havien inscrit tantes persones per participar en el 5K, 10K i Curses Infantils. De fet, durant la tarda de dimarts 9 d’abril es va notificar que les inscripcions estaven exhaurides, una situació inèdita en la cursa i que farà que aquest any no hi hagi dorsals d’última hora disponibles a la Fira de la Cursa, que, com cada any, tindrà lloc a Gran Via 2.

Des de l’organització celebren l’èxit d’aquesta edició, que veu reflectida la feina de totes les persones implicades -organitzadors, patrocinadors i col·laboradors- i l’aposta de l’Ajuntament de L’Hospitalet de Llobregat per impulsar l’esport a tots els nivells i vincular-ho amb la solidaritat.

En aquest sentit, cal recordar que enguany la cursa recapta fons per a la Gasol Foundation, que té la missió de reduir les xifres d’obesitat infantil a través de la promoció de l’esport i l’activitat física, l’alimentació saludable, el descans de qualitat i el benestar emocional de nens, nenes, joves i famílies. Uns valors molt compartits per la Cursa Nocturna, on un any més els més petits i petites podran participar a les Curses Infantils de manera gratuïta prèvia inscripció (també exhaurides).

Tots els detalls

Tot i que el tret de sortida de les curses 10K i 5K serà a les 21 hores, fent la cursa totalment Nocturna, des de la tarda l’esport ja envairà la Plaça Europa de L’Hospitalet de Llobregat amb les Curses Infantils, els escalfaments i l’animació que caracteritza aquesta cita esportiva. Aquests són els horaris:

Fira de la Cursa (sala Reuni2 de Gran Via 2)

Recollida dorsals i Bossa de la Cursa de 5K i 10K (no infantils)

Divendres 12 d’abril de 12:00 a 21:00 hores

Dissabte 13 d’abril de 10:00 a 18:30 hores

Curses Infantils (plaça d’Europa)

Dissabte 13

17:30 h: recollida de dorsals a la Plaça Europa

18:10 h: escalfament a càrrec de la Gasol Foundation

18:30 h: sortida cursa 200 metres (3-5 anys)

18:40 h: sortida cursa 400 metres (6-10 anys)

19:00 h: sortida cursa 800 metres (11-13 anys)

Curses 10K i 5K (plaça d’Europa)

Dissabte 13

20:15 h: escalfament a càrrec de la Gasol Foundation

20:30 h: obrim els calaixos

21:00 h: sortida 5K i 10K

22:20 h: entrega de premis

Cal recordar que, durant tot el recorregut hi haurà punts d’animació, per la qual cosa es convida als veïns i veïnes a sortir a animar a les persones participants i gaudir de l’ambient.

A més, a l’arribada, els corredors i corredores podran gaudir de la tradicional fideuà i que també tindran servei de vestidors i dutxes al Camp Municipal de Futbol Provençana (c/ Herrero, 17) i de guarda-roba a la Sala Reuni2 de Gran Via 2.