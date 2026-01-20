Los pequeños detalles que complican el futuro de los Hispanos en el Europeo

España perdió su condición de invicta en el Europeo de 2026 tras sufrir una dolorosa derrota por 34-32 ante Alemania en un sensacional partido que complica notablemente el complicado objetivo de acceder a las semifinales (no hay cuartos en las citas continentales).

Los Hispanos pasan sin puntos por los dos de los germanos y se enfrentarán a los primeros y a los segundos de los Grupos B y C. En el B, la Francia de Dika Mem y Melvyn Richardson pasa con dos puntos y la Dinamarca de Nielsen lo hará si gana este martes a la Portugal de Luís Frade... ¡y de Kiko Costa!

Es decir, que apenas se podría fallar contra Francia, Noruega, Dinamarca y Poertugal... o Macedonia del Norte (debe ganar a Rumanía, esperar una derrota lusa contra los todopoderosos daneses y enjugar su desventaja de 18 tantos en el 'goal-average' general.

Jordi Ribera, seleccionador español de balonmano / EFE

La derrota fue el mejor ejemplo de lo que suponen los detalles. Eso sí, destacar que Jordi Ribera se jugó las habichuelas con una primera línea con Ian Tarrafeta (27 años recién cumplidos), Jan Gurri (23) y un estelar Marcos Fis a sus 18 años que suena para el Barça en 2027. ¿No querían renovación?

Un detalle clave fue el 'factor David Späth'. Al igual que en las semifinales de los Juegos de París, el 'gigante' de 2,00 metros del Rhein-Neckar salió en la segunda parte cuando España atacaba para acercarse a un gol y realizó tres paradas decisivas. Sí, tres de 15 lanzamientos, pero fueron letales.

El portero de tan solo 23 años detuvo un lanzamiento a Dani Fernández con 21-19 (min. 38) y otro a Gurri con 26-24 (min. 48) que podrían haber cambiado el curso de la segunda parte. Otro detalle que Jordi Ribera afeó a sus jugadores fueron las pérdidas.

Renars Uscins fue una pesadilla para los Hispanos / DHB

Tampoco tuvo el día Imanol Garciandia, el mejor lanzador español y quizá el único por sus dimensiones que puede crear problemas desde los ocho metros. Falló su único lanzamiento de forma lastimosa, mientras que el lateral derecho alemán Renars Uscins marco ocho de los 10 que probó.

Pese a que el letón de nacimiento tan solo tiene 23 años y el exazulgrana Juri Knorr está en 25, Alemania es a día de hoy una selección más formada que unos Hispanos totalmente nuevos y supo gestionar a la perfección una renta de uno-dos goles en la segunda parte.

La madurez necesaria para cambiar el partido cuando se sucedían los goles, las precipitaciones en la segunda parte al salir a la contra o ese lanzamiento sin portero que falló Garciandia colaboraron a una derrota con muchos brotes verdes, como el 'centro' defensivo con Antonio Serradilla y Abel Serdio.