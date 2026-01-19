Los Hispanos cierran ronda con derrota pero con billete a la Main Round del Europeo

España, tras cerrar con victoria las dos primeras jornadas de la Ronda Principal del Europeo de 2026, cayó en el tercer partido, al que llegó ya con la clasificación sellada, contra una Alemania que supo contemporizar su renta desde el principio hasta el final (34-32). Como en esas semifinales de los Juegos Olímpicos de París, la selección germana hizo buenas sus armas para frenar a los Hispanos, que pasarán a la segunda fase aunque sin arrastrar puntos.

Alemania - España (Europeo balonmano) Europeo de Balonmano ALE 34 32 ESP Alineaciones Alemania Wolff; Mertens (4), Koster (6), Kiesler (-), Golla (2), Langhoff (-) y Zerbe (3, 1p) -equipo inicial- Späth (ps), Lichtlein (-), Schluroff (-), Haseler (1), Knorr (5), Uscins (8), Fischer (5), Grgic (-) y Kohlbacher (-). España Sergey Hernández; Aleix Gómez (4p), Alex Dujshebaev (1), Casado (1), Tarrafeta (4), Barrufet (-) y Serdio (2) -equipo inicial-, Biosca (ps), Serradilla (1), Gurri (7), Odriozola (2), Garciandia (-), Fis (4), Dani Dujshebaev (3), Dani Fernández (3) y Javier Rodríguez (-).

El encuentro en el Jyske Bank Boxen de Herning (Dinamarca) se inició con un sentido minuto de silencio en recuerdo de las víctimas del accidente ferroviario sucedido en Adamuz en la tarde del domingo a petición de la Federación Española de Balonmano que fue aceptada por la EHF.

Los Hispanos afrontaban el encuentro con la tranquilidad de saberse ya clasificados para la Main Round, después de la derrota de Serbia contra Austria en el otro duelo del grupo que se había disputado poco antes. Pero aunque el billete estaba conseguido, faltaba asegurar la primera plaza y, mucho más importante, asegurar pasar ronda con el máximo de puntos (2), teniendo en cuenta el poderío de los siguiente rivales, con Noruega, Dinamarca o Francia en el horizonte. No valía desconcentrarse y ante un público mayoritariamente germano, España salió con todo y abrió el marcador con un tanto de Agustín Casado.

Alemania salió también con la lección aprendida y sin su puesto en la ronda principal asegurado, y puso sobre el parquet su habitual intensidad defensiva. Un planteamiento que les dio una mínima renta (4-2) en los primeros compases. El azulgrana Aleix Gómez, con dos de dos desde los siete metros, mantenía a España en la lucha, mientras el equipo se intentaba ajustar en defensa.

El combinado germano consiguió mantener esa mínima ventaja en el marcador durante muchos minutos, con España aumentando la presión para evitar descolgarse, con las faltas y las exclusiones sucediéndose. A falta de 10, con el +3 en el marcador, Ribera pedía un tiempo muerto para alentar a sus jugadores, a los que exigió más intensidad. La arenga no obtuvo el resultado esperado y la ventaja alemana llegó a los cuatro tantos, sin que la defensa de los Hispanos llegara a funcionar del todo. Con todo, al descanso se llegó con un ajustado 17-15.

Grieta insalvable

La segunda mitad no arrancó mejor, con una pérdida en ataque tras un buen robo defensivo de Serradilla. Por el otro lado, pese a dos largas y buenas defensas españolas, Knorr conseguía anotar. El primero de España llegaba poco después de la muñeca de Jan Gurri. También mejoraban un punto en defensa los Hispanos, aunque la mínima renta germana continuaba sin cerrarse.

Aun así, España seguía corriendo y tras tres rápidas acciones llegó a ponerse tan solo uno abajo a 13' para el final. Un recorte fugaz que poco después volvía a ser de +3 para Alemania (28-25). En esos márgenes se fue moviendo el partido al entrar ya en la fase decisiva, con tan solo diez minutos por delante. En el último tramo, con los germanos lanzados, Ribera volvió a pedir un tiempo muerto para recordar la importancia de la diferencia de goles y la sangría se cortó, con dos tantos de Jan Gurri y una buena defensa para cerrar el duelo en 34-32.

Así, será Alemania la que avance a la Main Round que arrancará este jueves, con dos puntos, mientras que España lo hará de vacío.