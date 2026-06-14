Ja'Kobe Tharp, la nueva gran estrella del atletismo

A tres meses de cumplir 21 años, el estadounidense Ja'Kobe Tharp provocó la madrugada del jueves uno de los mayores terremotos modernos del atletismo al destrozar el récord del mundo de 110 vallas que poseía su compatriota Aries Merritt con 12.80 y dejarlo en 12.75.

Fue en el Hayward Field, la pista 'milagro' de Eugene que acogió el Mundial de 2022 y ha visto cuatro de las 16 mejores marcas de la historia. Eso sí, el navarro Asier Martínez se colgó allí el bronce universal con 13.17 y el oro fue para el estadounidense Grant Holloway con 13.03.

¿Quién es Ja'Kobe Tharp? Nació el 30 de septiembre de 2005 en Murfreesboro (Tennessee) y es hijo de los baloncestistas Jimmie y Aminda, de quienes heredó el físico y su 1,93 metros de altura. Sus primeros logros datan de 2024 con un impresionante oro mundial sub'20.

Ja'Kobe Tharp (derecha) fue sexto en los Mundiales de Tokio'25 / EUROPA PRESS

Fue segundo en la NCAA con la Universidad de Auburn con 13.18, pero en los Mundiales sub'20 de Lima destapó su arsenal con el mejor registro en series (13.23), en 'semis' (13.14) y en la final (13.05). El español Dani Castilla pasó la primera ronda y no llegó en la segunda.

El año pasado reinó en los Trials en el Hayward Field con 13.01, superando a grandes figuras como Cordell Tinch (ya ha corrido en 12.87). Tharp debutó en un gran campeonato en los Mundiales de Tokio y fue sexto con 13.31 (Quique LLopis fue cuarto con 13.16).

El pasado invierno maravilló con 7.32 en la final de la NCAA con la tercera mejor marca de la historia, tan solo por detrás de su compatriota Grant Holloway y del británico Colin Jackson. Sin embargo, lo de la madrugada del jueves empequeñece todas sus conquistas anteriores.

Tras clasificarse con 13.05 en mayo en las series de la NCAA, Tharp maravilló con una carrera en progresión con un estilo que recuerda al de Colin Jackson. ¡12.75! "Sabía que estaba para bajar de 13 segundos, pero no para algo tan loco. Sentí que las últimas vallas venían muy rápidas hacia mí. Esta marca me ha dejado sin palabras", dijo tras su victoria.

Dos atletas han bajado dos veces de 12.90, Holloway (12.81 y 12.81) y el cubano Dayron Robles (12.87 y 12.88). Además del británico, los únicos europeos que han corrido en menos de 13 son el ruso Sergey Shubenkov (12.92) y los galos Martinot Lagarde (12.95), Doucouré (12.97) y Kwaou-Mathey (12.99). El récord de España lo tiene Quique Llopis con 13.09.

Con el récord de Tharp (12.75), los cuatro primeros del ranking de histórico son de Estados Unidos: Merritt (12.80), Devon Allen (12.84) y un Grant Holloway invencible en pista cubierta (12.86). El récord de Europa de Colin Jackson (12.91) tan solo lo sitúa 11º del mundo.