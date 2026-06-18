El 'Flako' engorda su récord y amenaza los 48 segundos

Los 400 metros vallas son una de las pruebas más espectaculares y difíciles del atletismo, al combinar el control de la velocidad y la cadencia de pasos entre saltos. De hecho, es casi imposible mantenerla e incluso el monstruo noruego Karsten Warholm empieza con 13 y acaba con 14 (o 15) en la recta.

El noruego es el único atleta de la historia que ha corrido los 400 metros y ha saltado las 10 vallas por debajo de los 56 segundos (45.94), mientras que en España la barrera fue durante muchos años los 49.00 de José Alonso Valero ('Pepillo') en el Olímpico de Roma allá por 1987.

Se acercó mucho el tinerfeño Eduardo Iván Rodríguez (49.08), pero esa barrera no cayó hasta casi 30 años después hasta la aparición de Sergio Fernández. El navarro paró el crono en 48.87 en las semifinales de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro en 2016.

El discípulo de Àlex Codina tenía condiciones para rebajar esa marca, pero su última década ha estado marcada por los problemas físicos (en 2024 acreditó 49.05). La realidad de la prueba larga de vallas ha cambiado en España con la irrupción del grancanario Jesús David Delgado.

El 'Flako' tiene 27 años, se entrena en el CAR Sant Cugat, también a las órdenes de Àlex Codina (también forjó a Sara Gallego) y utiliza la 'k' en el apodo como una manera de imprimir su marca. Se trata de un atleta extraordinario con condiciones físicas y técnicas perfectas para los 400 metros vallas.

Octavo en 2021 en el Europeo sub'23 y bronce en 2023 en los Iberoamericanos de La Nucía con su primer 'sub 50' (49.82), en 2025 confirmó su gran paso adelante al acreditar 48.60 el 14 de junio en Los Pajaritos (Soria). Días después fue quinto en el Europeo por Países y en julio corrió en 48.45 en Poznan.

Jesús David Delgado, saltando una valla / RFEA - SPORTMEDIA

Sin embargo, lo del pasado martes ya es harina de otro costal. Con una poderosa recta final, el 'Flako' acabó segundo en Ostrava en el Golden Spike y destrozó su récord de España hasta dejarlo en 48.11. Es decir, 76 centésimas menos que el de Sergio Fernández y 34 menos que el suyo.

La realidad es que el insular tiene en sus piernas correr por debajo de 48 segundos y en el Europeo de Roma en 2024 el bronce en 400 vallas fue para el sueco Carl Bengtström con 47.94. Y a la final se pasó por tiempos con 48.36, aunque el propio Warholm. Allí el 'Flako' se quedó en 'semis' con 49.38.

La clave es seguir afinando, aunque restan casi dos meses para el Europeo de Birmingham. Allí el gran favorito volverá a ser Warholm (46.82 este año), pero el español es tercero tras el alemán Emil Agyekum (47.72). Aunque claro, allí estarán también el italiano Sibilio, el turco Nezir, el esloveno Gucek...