La 'extraterrestre' McLaughlin

Sydney McLaughlin es una de las grandes estrellas del atletismo actual. Su última exhibición en los Trials de Estados Unidos para los Juegos de París, con un récord del mundo estratosférico en los 400 metros vallas, así lo confirma.

La de Nueva Jersey pulverizó su anterior registro deteniendo el crono en unos apabullantes 50.65. Poco amiga de las cámaras y con muy poquitas apariciones en cada temporada -rarísimo verla en mítines-, McLaughlin se centra en lo suyo.

Y lo suyo es ser la gran favorita de cara a la cita olímpica parisina en una prueba tan exigente como es la vuelta a la pista con vallas de por medio.

Un dato habla por sí solo de la magnitud de sus 50.65. Si colocamos esa marca en el ránking de los 400 lisos, sería la número 28 del mundo en este 2024. Tendría, de largo, la mínima para la prueba lisa en París. Tremendo.

Por poner un ejemplo, la mejor marca española del año en los 400 lisos femeninos son los 51.68 de la catalan Berta Segura en los recientes Campeonatos de España en La Nucía. A más de un segundo... y sin vallas, lógicamente.

Además, según informa el experto en atletismo Ángel Cruz, sólo trece países tendrían a una atleta femenina del 400 lisos con una marca mejor que la de la vallista en lo que va de temporada.

"Sinceramente, no me lo esperaba, estoy en shock", acertó McLaughlin a decir a la NBC tras su nuevo récord mundial, y su gesto llevándose las manos a la cara no desmentía la sensación de sorpresa.

Cumplirá 25 años en plena cita olímpica, el 7 de agosto, y el techo de la vallista estadounidense parece todavía muy lejano de alcanzar. Todo lo que no sea un oro para ella en París -con un ojo puesto en Femke Bol- se podrá catalogar de sorpresa.