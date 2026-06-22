Sara Gallego se seca las lágrimas y empieza a ilusionarse con el Europeo

Sara Gallego parece está saliendo por fin de una sucesión de problemas físicos que habrían llevado a más de una a colgar las zapatillas. La mejor especialista española en los 400 metros vallas vuelve a soñar con vestir la camiseta de la selección después de un largo calvario en el que enlazó lesiones que pusieron en grave riesgo su carrera.

A las órdenes de Àlex Codina, la catalana revalidó en 2022 su título en los Campeonatos de España con tan solo 21 años y detuvo el crono en 54.34 en las vallas altas. De esta forma, destrozó la plusmarca que poseía la grancanaria Cristina Pérez con 55.23 desde hacía casi siete lustros. De hecho, aventajó a la madrileña Carla García en más de dos segundos (56.54).

Se habló de la 'Femke Bol' española o incluso de la 'Sidney McLaughlin española', mientras ella seguía centrada en trabajar cada día en el CAR Sant Cugat. Su potencia y su talento en el paso de las vallas la situaban con serias opciones de romper la barrera de los 54 segundos, algo que este año tan solo ha logrado en Europa la eslovaca Emma Zapletalova (52.30).

Sara Gallego llegó a ser una de las estrellas del atletismo español / INSTAGRAM

Sin embargo, la exigencia de este deporte obliga a los atletas a convivir con lesiones. Todo empezó con una rotura en el isquio a comienzos de 2023 y con un esguince de tobillo que derivó en un edema óseo, el temido Síndrome de Sudeck. Pasó del infinito al cero, se rebeló para ser segunda en los Nacionales en 2024 tras la madrileña Daniela Fra y volvió a ilusionarse.

Fue en vano. Ya con el excuatrocentista Pau Fradera (también entrena a Guillem Crespí), la barcelonesa siguió derramando lágrimas de rabia y de impotencia. Ahí fue clave el apoyo de su entorno, con mención especial a su padre Xavier Gallego, exatleta y responsable junto a su madre de la web Carrer Lliure que tan buen trabajo de difusión realiza con el atletismo catalán.

Tras un par de encuentros con SPORT en los que casi se le saltaron las lágrimas, las noticias empezaron a mejorar a finales del pasado verano y volvió a tener planes. Se trataba de coger fuerza desde los 800 metros para ir puliendo antes de pasar del liso a las vallas. Algunos expertos dudaban que pudiese regresar al máximo nivel, pero el conformismo no existe en su universo.

Sara Gallego ha superado muchos momentos duros / INSTAGRAM

Sara Gallego reapareció en enero en Sabadell, donde rebajó su marca en 800 en más de dos segundos (2:06.44). En los Nacionales bajo techo en Valencia rozó la final, pero las sensaciones fueron positivas. Había corrido con las mejores en una prueba extraña y seguía en pie, sin apenas dolores. Felicidad total también en su entorno, bajo la sabia tutela de Pau Fradera.

El pasado fin de semana dio un gran paso adelante en el Campeonato de Madrid contra las dos mejores vallistas españolas de los últimos dos años. La catalana recordó a la de sus momentos más gloriosos para imponerse con 55.84, a un segundo y medio de su récord de España. Además, venció a las internacionales Carla García (56.12, marca personal) y Daniela Fra (56.91).

El sueño del Europeo de Birmingham se acerca. La RFEA pide 55.70, registro que han logrado 23 europeas este año, mientras que European Athletics exige 55.30 (12). Si todo va bien, Sara Gallego puede pensar primero en la mínima española y después ir acercándose a la europea. Y en luchar por el oro en los Nacionales de Málaga cuatro años después de reinar en Nerja.