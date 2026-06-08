Duplantis tras ceder su primera derrota en casi tres años: "Estoy muy decepcionado"

El pertiguista sueco Armand Duplantis, volvía a Estocolmo con el objetivo de demostrar de nuevo, que su capacidad para establecer récords sigue intacta. De hecho, el año pasado consiguió marcar un nuevo récord mundial de 6,31 metros. Lo que no se esperaba el sueco era que en la quinta parada de la temporada de la Liga Diamante no iba a conseguir reafirmar su hegemonía.

Tras llevar casi tres años invicto, Duplantis cedió este domingo su primera derrota desde el 21 de julio de 2023 ante su público en Estocolmo, dónde ganó el australiano Kurtis Marschall con una marca de 5,90 metros, cuando el favorito se quedó en 5,80 metros. Una altura que está lejos de los resultados a los que nos tiene acostumbrados.

Aún sin conseguir la victoria el pertiguista no ha dudado en felicitar a su oponente Marschall a través de sus redes sociales con una publicación acompañada del siguiente pie de foto: "No es el resultado que queríamos, pero estamos muy agradecidos por todo el cariño y el apoyo en el estadio. ❤️ ¡Gran salto, compañero!"

Lejos del récord mundial que estableció en 2025

La última vez que Duplantis compitió en Estocolmo fue capaz de elevar el listón hasta los 6,31 metros, también en su país natal, en Uppsala, a principios de este año, y con esas credenciales se presentó ante su público en una jornada marcada por el intenso viento que hizo en la capital sueco. Con esta derrota rompe con la racha de 40 victorias consecutivas.

Incluso después de quedar eliminado se mostró sorprendido ante el apoyo que le mostraba el público más pequeño: "Sinceramente, me sorprende lo felices que están los niños, ya que siento que son las personas a las que realmente he decepcionado", comentaba sorprendido el atleta ante los micrófonos del medio Athletics Weekly. Aunque también confesaba estar "muy decepcionado" con la situación y agradecido con la atención que recibió a pesar del resultado.

Duplantis ha brillado en la mayoría de sus actuaciones coronándose cuatro veces campeón del mundo de pista cubierta, tres al aire libre e incluso colgarse dos oros olímpicos. El sueco llevaba invicto casi tres años cuando fue cuarto en Mónaco. Y desde 2020 el número de participación en competiciones se resume en 105 competiciones, 100 victorias y solo cinco derrotas.

No pudo superar el listón de 6,00 metros

Esta temporada 'Mondo' solamente había competido una vez al aire libre, en la Liga Diamante de Shanghái, en la que ganó con una discreta marca de 6,12 metros. En su segunda competición el atleta de 26 años no pudo superar el listón de los 6,00 metros, algo que intentó dos veces, ni el de los 6,05, en su último intento. Se quedó en 5,80, una barrera que ha superado en más de cien ocasiones y que le llevó a la eliminación de la competición.

Otros protagonistas...

La victoria fue para el doble medallista de bronce mundial, el australiano Kurtis Marschall, que, a sus 29 años, se llevó el triunfo con 5,90 metros y era uno de los principales oponentes para el sueco. En esta ocasión también brillaron la suiza Audrey Werro y el estadounidense Cooper Lutkenhaus en los 800 metros y el marroquí Soufiane El Bakkali en los 3.000 obstáculos.