Dika Mem, 'KO' por un esguince de tobillo

Malas noticias para el Barça de balonmano. El club catalán informó este viernes que Dika Mem, capitán y estrella del equipo azulgrana, sufre un esguince en el tobillo derecho que se produjo durante la concentración con la selección francesa. Este contratiempo físico lo mantendrá alejado de los terrenos de juego entre diez y quince días.

Dika Mem, al igual que Ludovic Fàbregas, había sido convocado por el seleccionado francés Guillaume Gille para disputar este sábado un amistoso contra Italia en el marco de la preparación para el Campeonato de Europa de 2026, previsto del 13 de enero al 1 de febrero. Sin embargo, el lateral galo se ha visto obligado a regresar a Barcelona por la lesión en el tobillo.

El capitán azulgrana ya ha empezado a realizar tratamiento en los servicios médicos del club azulgrana, pero, en principio, se perderá el debut del Barça en la Copa del Rey ante el Tubos Aranda Villa de Aranda y la octava jornada de la Liga Nexus Energía Asobal frente al Ángel Ximénez Puente Genil.

De esta manera, el cuerpo técnico confía en que el capitán azulgrana pueda reaparecer en la séptima jornada de la Liga de Campeones, cuando el Barça reciba en el Palau Blaugrana al Wisla Plock polaco el 13 de noviembre en el Palau Blaugrana, con el segundo puesto del Grupo B, que da acceso directo a los cuartos de final, en juego.