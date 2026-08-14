21 españoles y los dos relevos cortos, con María Pérez como gran referente

España afronta la penúltima jornada de los Europeos de Atletismo que se están disputando en Birmingham con urgencias, con tan solo dos medallas y con la sensación cada vez más generalizada de que el atletismo español podría estar muriendo de éxitos, de halagos y de una autocomplacencia de la que la prensa también es cómplice. Viene mucho talento por detrás, pero una parte importante se muere por el camino. En fin...

Como en cada campeonato y por mucho que pese a Sebastian Coe (presidente de World Athletics por suerte tan solo hasta 2027), España mira hacia la marcha con expectativas muy altas y también como flotador en un Europeo en el que tan solo lleva la plata de Marta García en 5.000 y el bronce de Mohamed Attaoui en 800 tras las cinco primeras jornadas.

8.30 horas. Marcha. Medio maratón masculino. Paul McGrath, Diego García y Álvaro López

Tras colgarse la plata hace dos años en Roma'24 y el bronce en el Mundial de Tokio'25 en 20 km marcha, el catalán Paul McGrath aspira al máximo en una media maratón masculina a la que llega con buenas sensaciones tras su exhibición en 10.000 metros marcha en el reciente Campeonato de España. Lo acompañarán los madrileños Diego García y Álvaro López.

Diego García, con el bronce de Múnich'22 en 20 km marcha / EFE

El discípulo de Alejandro Aragoneses ha corrido la distancia este año en 1h:25.20, superado tan solo por el 'marcón' del experimentado italiano Francesco Fortunato (1h:23:00) y por los alemanes Christopher Linke (1h:23.46) y Leo Köpp (1h:24.28). García, quien ya tiene una plata y un bronce europeos, se presenta con 1h:26.07, mientras que López lo hace con 1h:26.21.

8.30 horas. Marcha. Maratón masculino. Miguel Ángel López, Dani Chamosa, Manuel Bermúdez y José Manuel Pérez

El ninguneo continuo hacia la marcha de las instituciones atléticas y del Comité Olímpico Internacional convirtió los 50 km en los que destacó Chuso García Bragado durante tres décadas en un 35 y ahora pasa a ser una maratón. Al no ser distancia olímpica en los Ángeles'28, esta 'boutade' no contará con una participación demasiado elevada y hay opciones de medalla.

Miguel Ángel López luchará por otra medalla / EFE

El excampeón mundial y europeo Miguel Ángel López llega con una 'wild card', el gallego Dani Chamosa lo hace con 3:13.00, el ciezano Manuel Bermúdez con 3h:13.10 y el accitano José Manuel Pérez, es el campeón de España (3h:09.52). Destacan el alemán Karl Junghannss (3h:04.33), el laureado sueco Perseus Karlström (3h:04.50), un Linke que debe decidir en qué prueba sale (3h:05.44), el italiano Massimo Stano (3h:07.38) y el sorprendente magiar Bence Venyercsán (3h:03.45).

8.30 horas. Marcha. Medio maratón femenino. María Pérez, Antía Chamosa y Aldara Meilán

María Pérez es la gran estrella del atletismo español y liderará el trío que completan Antía Chamosa y la jovencísima Aldara Meilán en una media maratón femenina que comenzará a las 8.30 horas de manera simultánea a las otras tres pruebas en un despropósito absoluto. A la hora de hacer las cosas mal, European Athletics también es una organización experta.

María Pérez, un seguro de vida para el deporte español / EFE

La granadina llega fuerte tras batir el récord de España de 10.000 metros en los Nacionales en un año en el que ha frenado un poco. En su objetivo de lograr el segundo oro continental tras el de 2018 en 20 kilómetros, tendrá enfrente a su amiga italiana Alessandra Palmisano, a su compatriota Alexandrina Mihai y a la francesa Pauline Stey.

8.30 horas. Marcha. Maratón femenino. Raquel González, Lucía Redondo y Laura Monje

A sus 36 años, la exazulgrana Raquel González afronta su primera maratón en una larga carrera en la que brilla su plata en 35 km marcha en el Europeo de Múnich'22 ya con 32. La graduada en Comunicación Audiovisual fue sexta el año pasado en esa distancia en el Mundial de Tokio y debería liderar el trío que completan no ha completado nunca una maratón.

Raquel González, con su plata en Múnich 2022 / EFE

La joven catalana Laura Monje (23 años) se proclamó campeona de España en Cieza y acredita 3h:39.11, mientras que la madrileña Lucía Redondo (23) también llega sin marca de inscripción. Ojo a las italianas Sofia Fiorini (3h:25.42), Federica Curiazzi (3h:32.21) y Eleonora Giorgi (3h35.46) o a la veteranísima griega Antigoni Ntrismpioti (42 años), que ganó el oro en 20 y en 35 km en el Europeo de Múnich'22.

11.25. Heptatlón. Longitud. María Vicente y Sofía Cosculluela

Tras las cuatro primeras pruebas, la catalana María Vicente está 86 puntos por encima de su récord de España y va octava (3.751 puntos) con 13.38 en 110 vallas, 1,77 en altura, unos flojos 13,09 en peso y 23.71 en 200. Mientras, la madrileña Sofía Cosculluela acusa una temporada larga en la que se coronó campeona de la NCAA y es 21ª con 3.496. Por delante, manda la polaca Adriana Sulek-Schubert (3.968), seguida por la neerlandesa Sofie Dokter (3.944) y por la irlandesa Kate O'Connor (3.926).

María Vicente vuelve a sonreír con el atletismo / EFE

Las dos españolas iniciarán la jornada a la 11.25 con un salto de longitud en el que a la catalana le está costando recuperar su mejor nivel después de tener incluso que cambiar de pie de batida. A las 12.55 está programado el inicio de la jabalina (se dividirá en dos grupos) y, tras descansar lo que puedan en el hotel, a las 20.55 tendrán la última prueba, los 800 metros.

12.50. Longitud femenina (clasificación). Fátima Diame, Tessy Ebosele y Carmen Rosales

Las tres representantes españolas en la longitud quieren repetir ese logro del trío masculino, que hicieron pleno en una final en la que el mejor fue el veterano Eusebio Cáceres (séptimo). Son la valenciana Fatima Diame, la hispanolesotense Tessy Ebosele y la azulgrana Carmen Rosales, quienes dejaron fuera a una Irati Mitxene que también tendría nivel para pelear en Birmingham.

Fátima Diame, a por la final en salto de longitud / EFE

Diame, bronce en los dos últimos Mundiales bajo techo, ha logrado este año su mejor marca válida (6,85 metros, séptima entre las inscritas) y será la octava en saltar en el Grupo A. Recuperda de una gravísima rotura del tendón de Aquiles, Ebosele se ha ido este año a 6,86 (sexta) y es la undécima del Grupo B, mientras que Rosales (6,71) será la decimocuarta del Grupo A.

En cuanto a las grandes favoritas, citar en primer lugar a la renacida alemana Malaika Mihambo. La alemana, campeona olímpica y bicampeona mundial y europea, ha saltado este año 7,05 (7,30 de marca personal). Su gran rival será la italiana Larisa Iapichino (7,12 este año), sin olvidar a la francesa Hilary Kpatcha (6,98 y 7,02) ni a la lusa Agate de Sousa (6,97 y 7,03).

13.49 horas. 4x100 femenino (series). España

El ahora cuestionado Plan de Relevos de la RFEA ha sido clave para los buenos resultados de los cuartetos españoles, aunque sobre todo en el 4x400 masculino ha lastrado la prueba individual. Una de las joyas de la corona es el relevo corto femenino, que ha sido capaz de terminar quinto en los Mundiales de Eugene'22 y Tokio'25.

El 4x100 femenino, tras ser quintas en el Mundial de Tokio'25 / RFEA - SPORTMEDIA

Pese a la baja de Paula Sevilla (ya en el 4x400) y a la lesión de Esperança Cladera en las semifinales de 200, el equipo aspira al menos a acceder a la final con la catalana Jaël Bestué y la sevillana Maribel Pérez como jefas de filas. En cuanto a las otras dos, parece fija Lucía Carrillo y la restante se la disputan Elena Guiu, Ester Navero, Ericka Badeau Maseras y Aitana Rodrigo.

España disputará la segunda y última semifinal a las 13.49 horas y el objetivo será acabar entre las tres primeras o conseguir uno de los dos mejores tiempos globales. Polonia, Alemania y Hungría con Boglarka Takacs parecen los rivales más duros. La final cerrará la competición este sábado a las 22.48 horas.

14.00 horas. 4x100 masculino (series). España

El relevo corto masculino parece más en clave de futuro que con reales opciones de conseguir cosas importantes a día de hoy. La juventud de Abel Jordan, Guillem Crespí y Jorge Hernández, así como la de los ausentes medallistas en categorías inferiores Ander Garaiar o Kiko de las Heras invitan a pensar muy en positivo.

España disputará la primera semifinal a las 14.00 horas con el mismo formato que las féminas, por lo que habrá que pensar en acabar al menos quintos para tener opciones por tiempos. Polonia y Gran Bretaña parecen a otro nivel, pero... ¿Por qué no pelear con Portugal, la Suiza de Mummenthaler o Países Bajos por ser terceros? La final, a las 22.33 horas.

21.10. 400 metros femeninos (final). Paula Sevilla

La presencia de Paula Sevilla en la final de 400 metros lisos este sábado a las 21.10 horas es una prueba más del talento y la capacidad de trabajo de una atleta que brilló en todas las distancias de la velocidad hasta encontrar su tardío acomodo en la vuelta a la pista. Gestado medio como un juego junto a su entrenador, José Luis Calvo, ese cambio la ha encumbrado.

Paula Sevilla quiere seguir haciendo historia / EUROPA PRESS

Bronce en el Europeo indoor de Apeldoorn en 2025 y tan clave ahora en el 4x400 como lo fue en el 4x100, la solanera no corrió las semifinales del relevo largo en un acierto del director técnico Pepe Peiró y debe encarar la final sin presión. Con los 50.21 que acreditó en 'semis' y que la acercan al récord nacional de Sandra Myers (49.67 en 1991), es la séptima de las ocho finalistas.

Dos atletas parecen superiores. La talentosa polaca Natalia Bukowiecka (Kaczmarek antes de casarse con el lanzador de peso) es la única que ha bajado de 49 segundos (48.90), pero sus 49.57 de este año la sitúan tras la 'bestia' noruega Henriette Jaeger, oro en 4x400 mixto (49.15). Al acecho, la checa Lourdes Gloria Manuel (49.37) y la laureada neerlandesa Lieke Klaver (49.58).

21.25. 10.000 metros masculinos (final directa). Abdessamad Oukhelfen y Jesús Ramos

A la espera de que alguno de los dos relevos cortos (o los dos) disputen a continuación las finales, la última prueba con presencia española asegurada es la final directa de las 25 vueltas a la pista con Abdessamad Oukhelfen (27:36.23 como marca personal y sin registro este año) y Jesús Ramos (28:11.26 y 27:49.73 como récord personal).

La anunciada bajada de las temperaturas ayudará a los fondistas, al igual que sucederá por la mañana con los marchadores. Con el recuerdo del bronce del tristemente ausente hispanoburundés Thierry Ndikumwenayo en Roma'24, los grandes favoritos son el kenianobelga Isaac Kimeli (27:07.97 como mejor marca), el sueco Andreas Almgren (26:52.87) y el defensor del título suizosursudanés Lobalu. Sin embargo, por encima de todos emerge el galo Jimmy Gressier, actual campeón mundial (26:58.67).