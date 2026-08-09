Seis estrellas de los Europeos de Birmingham

Tras los 72 millones de euros invertidos para una remodelación total de cara a los Juegos de la Commonwealth, el Aleksander Stadium de Birmingham acogerá del 10 al 16 de agosto una 27ª edición de los Campeonatos de Europa de Atletismo, a los que España acude con 94 atletas tras una lista inicial de 77 (46 hombres y 48 mujeres), superando los 92 de Berlín'18.

Será una cita marcada por la igualdad, con el pertiguista Armand Duplantis como icono. A su estela, la marchadora granadina María Pérez, el griego Miltiadis Tentoglou y la alemana Malaika Mihambo en longitud, el vallista noruego Karsten Warholm y la ochocentista suiza Audrey Werro brillarán junto a la neerlandesa Femke Bol, quien ha cambiado ya los 400 vallas por los 800.

En cuanto a las ausencias, destacan los dos referentes españoles del triple. La gallega Ana Peleteiro (reciente mamá de León) y el 'desaparecido' hispanocubano Jordan Díaz no defenderán el título de Roma'24. Tampoco estará el británico Josh Kerr tras su récord mundial de la milla y elegir los Juegos de la Commonwealth (se paseó para ganar precisamente el oro en la milla).

España echará de menos a los triplistas Ana Peleteiro y Jordan Díaz / INSTAGRAM / EFE

Tampoco estarán la mamá Marta Pérez, la embarazada Esther Guerrero ni los lesionados Thierry Ndikumwenayo y Águeda Marques. Volviendo al capítulo internacional, otro detalle importante será el regreso del noruego Jakob Ingebrigtsen, quien defenderá el título en 5.000 después de un año sin competir. Pero... repasemos seis estrellas que llegarán a tope a Birmingham.

Armand Duplantis

El recién casado sueco nacido es el gran icono del atletismo, como lo fue en el pasado el jamaicano Usain Bolt. El pertiguista concentra siempre la atención de los aficionados y buscará en Birmingham su decimocuarto oro consecutivo en una racha que inició tras su plata en los Mundiales de Doha'09 con la misma marca que su amigo estadounidense Sam Kendricks.

'Mondo' tiene dos oros olímpicos, siete mundiales (cuatro bajo techo) y cuatro continentales (uno en pista cubierta). Además, ha batido ya 15 veces el récord mundial, desde que se lo arrebató al galo Lavillenie con 6,17 en febrero de 2020 hasta que saltó 6,31 el 12 de marzo en Uppsala en la reunión que él organiza en Suecia y con su tema 'Feelin' Myself' resonando por megafonía.

Duplantis quiere otro título en Birmimgham / INSTAGRAM

Pese a que esta temporada ha sufrido ya dos derrotas, Duplantis es favoritísmo en pértiga y tan solo podrían hacerle cosquillas el griego 'Manolo' Karalis (6,17 en febrero para situarse segundo de la historia) y el noruego Sonder Guttormsen (6,06 este año). También ha superado los seis metros a sus 22 años el bielorruso Matvey Volkov (6,01), pero el 'cacique' Sebastian Coe lo veta.

Miltiadis Tentoglou

El 'rey' de la longitud está de vuelta. Tras ser undécimo el año pasado en los Mundiales al aire libre de Tokio con 7,83 y sexto en los Mundiales bajo techo de Torun, Miltiadis Tentoglou ha emergido con los dos mejores saltos de su vida: 8,61 en y 8,66 en Múnich para igualar el histórico récord nacional griego de Louis Tsatoumas (dos veces plata en Europeos).

Oro en los dos últimos Juegos, en tres Mundiales, en tres Europeos Indoor y con tres seguidos al aire libre, el de Salónica quiere en Birmingham igualar con cuatro seguidos a Colin Jackson (110 vallas), Janis Lusis (jabalina), Nadezhda Chizhova (peso) y Heike Drechsler (longitud). La croata Sandra Elkasevic (Perkovic de soltera) ganó los últimos siete títulos en disco.

Si Tentoglou se mueve en 8,60, no tendrá rival. Con la mejor batida de la longitud, el heleno se medirá al 'combinero' suizo Simon Ehammer (8,51), al búlgaro Bozhidar Saraboyukov (8,49), al luso Gerson Baldé (8,46) y al italiano Mattia Furlani (21 años y 8,43). Más lejos están el hispanocubano Lester Lescay (8,22), el onilense Eusebio Cáceces (8,19) y el catalán Jaime Guerra (8,15).

Karsten Warholm

El noruego es una gran estrella del atletismo, pero hace más de dos años que no gana un oro. Warholm fue campeón en 400 vallas en los Juegos de Tokio'20, en los Mundiales de Londres'17, Doha'19 y Budapest'23 y en los tres últimos Europeos, pero perdió ante el estadounidense Rai Benjamin en 400 vallas en los Juegos de París y acabó quinto en los Mundiales de Tokio'25.

Una lesión en 2022 lo humanizó ante Benjamin o el brasileño Alison dos Santos, pero ha vuelto por sus fueros con la segunda marca mundial del año (46.61), cerca de su récord mundial (45.94). Sus rivales serán el berlinés de padres ghaneses Emil Agyekum (47.45) y su compatriota Fischer-Breiholz (48.08), si bien el sueco Carl Bengtström tiene 47.94 como marca personal.

Waholm quiere 'desempolvar' su casco vikingo / EFE

Citar también al grancanario Ángel David Delgado. El 'Flako' ha dejado su récord nacional en 48.11 y es el cuarta europeo del año tras el noruego y los alemanes. ¿Hasta dónde llegará el discípulo de Àlex Codina? La única medalla española en esta prueba la logró el navarro Sergio Fernández (plata en Amsterdam'16). El objetivo del español debe ser la final y, una vez allí, soñar.

María Pérez

La granadina es la gran estrella del atletismo español y un referente universal, como se demostró al ser elegida 'Mejor Atleta de Marcha y Ruta' de 2025 por World Athletics. Ni Sebastian Coe ni su animadversión por la marcha han frenado a la campeona olímpica en París'24 en el relevo con Álvaro Martín, tetracampeona universal y campeona europea en Berlín'18 en 20 km macha.

La discípula de Jacinto Garzón se ha tomado 2026 con calma tras 'doblar' en los Mundiales de Budapest'23 y Tokio'25 y del oro colectivo y la plata individual en París'24, pese a llegar entre algodones por una fractura en el sacro. "A veces me sorprende hasta a mí", comentaba su entrenador de manera informal a SPORT tras su exhibición en los Campeonatos de España.

María Pérez maravilló en el Campeonato de España / EFE

En Málaga, batió el récord nacional de 10.000 (42:12.93) y lidera el año en el mundo, seguida entre las presentes en el Europeo por la polaca Zdzieblo (42:56.69). La de Orce disputó una 'media' este año (tercera en La Coruña) y sus rivales serán las italianas Antonella Palmisano (su amiga, actual campeona) y Sofia Fiorini, y la gala Pauline Stey. Y ojo a Antía Chamosa y a Aldara Meilán.

Audrey Werro

Los 800 metros femeninos serán una de las pruebas estrella en los Europeos con la suiza Andrey Werro como favorita, pese a la presencia de la campeona olímpica y europea británica Keely Hodgkinson y de la neerlandesa Femke Bol en su nueva prueba después de colgarse el oro en 400 metros vallas en Roma'24 y en los dos últimos Mundiales.

Werro dio un paso adelante tras su plata en el Mundial bajo techo por detrás de Hodgkinson. Con 22 años, esta hija de padre suizo y madre costamarfileña avisó en categorías inferiores con dos oros en Europeos sub'20 en Tallin'21 y en Jerusalén'23, otro en el Europeo sub'23 de Bergen'25 y una plata en el Mundial sub'20 de Cali'22 tras la estadounidense Roisin Willis.

Audrey Werro, seguida por Keely Hodgkinson / INSTAGRAM

Werro corrió los 800 en 1:53.80 el 28 de junio en París y ya sólo tiene por delante a dos 'sospechosas': la checoslovaca Jarmila Kratochvilova (1:53.28 en 1983) y la soviética Nadezhda Olizarenko (1:53.43 en 1980). Hodgkinson ha corrido este año en 1:54.33 (sexta de siempre) y Femke Broeders-Bol, en 1:55.60. También estarán Lorea Ibazarbal, Rocío Arroyo y Marta Mitjans.

Malaika Mihambo

La alemana defiende título y llega en un momento dulce tras los 7,05 metros que logró el pasado 18 de julio en la Diamond League de Londres. Hija de padre tanzano y madre alemana, la de Heidelberg (32 años) es todo talento, con un extraordinario carácter competitivo y un talonamiento y una técnica de batida muy depuradas. Sin embargo, no lo tendrá nada fácil.

Campeona olímpica en Tokio'20 y dos veces oro mundial y europeo, Malaika Mihambo fue la última en unirse al 'Top 12' de la historia con los 7,30 que saltó en Doha'19. Su rival será la italiana Larissa Iapichino, hija de Fiona May, quien ha saltado 7,12 metros en 2026 y el año pasado fue oro en el Europeo bajo techo de Apeldoorn. Eso sí, meses después fracasó en Tokio (15ª).

España tiene muchas esperanzas en esta prueba, con un tridente que dejó fuera a otra gran atleta, Irati Mitxelena. La valenciana Fátima Diame, dos veces bronce en Mundiales bajo techo, ha logrado la mejor marca de su vida con 6,85, la recuperada Tessy Ebosele (se rompió el tendón de Auqiles hace dos años) se ha ido a 6,86 y la azulgrana Carmen Rosales, a 6,71.