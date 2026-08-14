María Pérez y la marcha, a rescatar al atletismo español

España tiene la mala suerte de que una de sus grandes especialidades deportivas no goza del más mínimo respeto por parte de las instituciones deportivas, empezando por World Athletics con el sectario Sebastian Coe al frente (por suerte le restan tan solo unos meses ya) y acabando por European Athletics en estos Europeos de Birmingham.

Pese a quien pese, María Pérez es una de las grandes estrellas del deporte español, europeo y mundial, como reconoció la propia World Athletics al elegirla el año pasado 'Mejor Atleta del Mundo en Ruta y Marcha'. Cuatro veces campeona mundial, oro olímpico en París en el relevo junto a Álvaro Martín y plata individual, y oro en los Europeos de Múnich'18.

La granadina partirá este sábado a las 8.30 horas como gran favorita en la media maratón de marcha, el enésimo invento de unas autoridades atléticas que están tratando de volver locos a los marchadores con los cambios de distancia. Su gran rival será su amiga italiana Antonella Palmisano. Junto a ellas estarán la gallega Antía Chamosa y la jovencísima Aldara Meilán.

El catalán Paul McGrath, a por su segunda medalla continental / EFE

La media maratón masculina partirá a la misma vez, con el catalán Paul McGrath como candidato a todo. El discípulo de Alejandro Aragoneses es el vigente subcampeón de Europa y fue bronce el año pasado en el Mundial de Tokio en 20 km. Con el italiano Fortunato y el alemán Linke como grandes rivales, lo acompañarán el bimedallista europeo Diego García y Álvaro López.

Para completar el sinsentido, también saldrán a las 8.30 horas desde el mismo sitio las dos maratones, el invento penoso para sustituir los míticos 50 kilómetros. Más de 100 marchadores por una calle en obras por la que no caben ni tres en grupo, tal y como ha denunciado desde Birmingham el periodista Ismael López, un auténtico referente.

Ahí también habrá opciones de medalla, con el excampeón mundial y europeo Miguel Ángel López, Dani Chamosa y Manuel Bermúdez. Eso sí, tendrán que batallar con figuras como el alemán Junghannss, el sueco Karlström o el italiano Stano. En mujeres, Raquel González, Laura Monje y Lucía Redondo se medirán a las italianas Eleonora Giorgi y Sofia Fiorini.

Para entender la importancia de la marcha en un atletismo español trufado de entrenadores y técnicos de primer nivel, habría que remontarse tan solo tres años atrás. España hizo historia en el Mundial de Budapest'23 al acabar segunda del medallero con cuatro títulos y una plata. Dos oros fueron de María Pérez y otros dos de Álvaro Martín. Sin ellos, la plata del 'tramposo' Mohamed Katir habría dejado al equipo vigesimoséptimo.

María Pérez y Álvaro son historia del deporte español / EFE

España acabó quinta en el medallero del atletismo en los Juegos Olímpicos de París'24, aupada por el oro en el relevo del dúo Álvaro Martín - María Pérez, la plata de la granadina en 20 km y el bronce del extremeño en la misma distancia. Sin ellos, el oro de Jordan Díaz habría dejado a la delegación vigésima. Es la realidad y este sábado podría repetirse en un Europeo más que decepcionante hasta el momento.