Jaël Bestué alegra una tarde nefasta para España en los Europeos de Birmingham

Tras una mañana perfecta en los Europeos de Atletismo de Birmingham que jalonaron Mohamed Attaoui, David Barro (ambos en 800), Jesús David Jesús Delgado (400 vallas) e Inés López (disco) con sus billetes para las finales, la tarde resultó nefasta con las eliminaciones sonadas de Quique Llopis y Asier Martínez en las semifinales de 110 metros vallas. Menos mal que ahí estaba Jaël Bestué para alegrar al atletismo español.

La catalana fue la única que logró el objetivo de clasificarse para la final de 200 metros del trío de semifinales que completaban Alba Borrero y Esperança Cladera. Con premio para las dos primeras de cada una de las tres carreras y para los dos mejores tiempos globales, la discípula de Ricardo Diéguez actuó con mucha inteligencia.

Bestué salió fuerte, hizo una buena curva y se limitó a correr por detrás de la estelar Amy Hunt (campeona ya en los 100 lisos), controlando que nadie la atosigase por detrás. La de Nottingham se impuso con 22.37 y la campeona de España fue segunda con 22.69, ocho centésimas menos que la húngara Boglarka Takacs (pasó por tiempos).

Esperança Cladera, momentos antes de lesionarse / RFEA - SPORTMEDIA

"Me he encontrado muy bien y en la recta he ido un poco controlando para no hacer ningún esfuerzo de más. Ahora, a descansar y a prepararme lo mejor posible para la final. Creo que puedo correr bastante más. A ver si me salen las cosas bien", comentó a los micrófonos de Teledeporte al tiempo que enviaba un mensaje de ánimo para Esperança Cladera.

La balear fue la noticia más negativa, ya que sufrió un problema muscular en la recta cuando estaba progresando y acabó cruzando la línea de meta a pie, lo que supone un golpe enorme para ella y también para el relevo corto. Por su parte, a la azulgrana Alba Borrero le faltó energía en la recta y acabó séptima con 23.32. Ni los magníficos 22.98 que logró en los Campeonatos de España como marca personal le habrían valido... el corte fueron 22.77.

Hudson-Smith, profeta en su pista

El gran protagonista del miércoles fue el cuatrocentista Matthew Hudson-Smith en un día especialmente emotivo para él. "Ganar aquí es algo increíble. El Alexander Stadium es como mi segunda casa o incluso la primera. Llevo entrenando en esta pista desde los nueve años y la sensación que tengo ahora es indescriptible", admitió a pie de pista a Teledeporte tras reinar en los 400 lisos.

Matthew Hudson-Smith vivió un triunfo muy especial / EFE

El actual subcampeón olímpico revalidó el título continental en su tercer oro individual con una salida meteórica sin referencias desde la calle 8. Sufrió de lo lindo en los últimos 50 metros, pero el ánimo de una grada demasiado vacía por tercer día consecutivo lo catapultó a la victoria con 44.17, por delante del francés Muhammad Kounta (44.40) y del neerlandés Jonas Phijffers con récord nacional (44.41).

Más campeones

Sin los españoles Quique Llopis ni Asier Martínez, la final de 110 vallas se decidió en los últimos metros con la espectacular progresión de Jason Joseph hacia la victoria. El suizo, tristemente famoso por su desprecio al valenciano en su dura caída en los Europeos de Estambul'23, ganó con 13.12 y desbancó al francés Just Kwaou-Mathey (13.16). El polaco Jakub Szymanski, actual campeón de 60 vallas, fue tercero con 13.26.

Tampoco falló en la final de 400 metros vallas Emma Zapletalova, bronce en los pasados Mundiales de Tokio. La eslovaca dominó la prueba con enorme autoridad, repartiendo los esfuerzos y guardándose otro cambio tras la penúltima valla para ganar con 52.91, seguida por la británica Emily Newnham con marca personal (53.33) y por la lusa Fatoumata Binta Diallo, quien batió el récord nacional con 53.55 y se volvió loca de emoción.

La eslovaca Zapletalova, sin rival en 400 metros vallas / EUROPA PRESS

La finlandesa Silja Kosonen dominó la final de martillo desde la segunda ronda y acabó venciendo con 76,28 metros, la italiana Sara Fantini fue plata con 74,35 y la noruega Llano con 72,88 dejó sin bronce por 51 centímetros a la mítica polaca Anita Wlodarczyk a sus 41 años cumplidos la semana pasada (tiene el récord universal con 82,98 desde 2016 y tiene tres oros olímpicos, cuatro mundiales y cuatro europeos).

En el decatlón, el alemán Leo Neugebauer manda tras la quinta prueba con 4.483 puntos pese a hundirse en el 400 (48.81), el neerlandés Jeff Tesselaar es segundo con 4.412 y el noruego Sander Skotheim sería bronce con 4.382. Por último, el mejor en la calificación del triple fue el 'sobrado' lusocubano pedro Pichardo con gorra (17,16) y el italocubano Andy Díaz lo siguió con 17,05 (nadie más pasó de 17 metros).