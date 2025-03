Fatima Diame, la atleta reinventada

La localizo en Valencia, junto a su familia, y con un “jet lag horroroso. Me está durando mucho pero estoy feliz aquí, con mi gente”. Y con su medalla de bronce conseguida en el Mundial y que la convierte en una de las mejores saltadoras del planeta. Me cuenta que “el Valencia me hará un homenaje este domingo e igual hago el saque de honor. ¿Futbolera? La verdad es que no. Lo mío es otra cosa”. La noto relajada a través del teléfono, a pesar de la ‘paliza’ que ha supuesto esta última prueba, viaje incluido. Pero es inevitable que, escuchándola, me retrotraiga a lo vivido hace unos meses en su tierra. La tragedia que supuso aquella DANA cree Fátima Diame que “nos va a marcar para siempre. Hay gente que no ha vuelto a su vida, que no tiene ayudas. Yo estuve con amigos echando una mano y viendo a personas que dormían sobre el barro o en la calle. Llegué allí andando. Todo aquello supuso un estrés y un agotamiento terrible para nuestra gente pero, a la par, la ola de solidaridad fue muy emocionante. Me escribían atletas de toda Europa. No somos íntimas pero sí compañeras y estaban preocupadas”.

Intima es ‘su’ Ana Peleteiro. “¿Qué te voy a decir de ella, si es mi hermana, mi mejor amiga? Es una persona única. Lo da todo por sus amigos. Siempre me apoya, siempre está ahí -reconoce Diame- y somos nuestro propio amuleto la una de la otra. Dormimos juntas en los viajes y en China, el primer día por la mañana, estábamos con Ana intentando no dormirnos para gestionar el jet lag. Ella compitió el sábado y yo, el domingo. Convivimos a la perfección, gestionamos las duchas para no despertarnos y esas cosas (ríe)”.

Fatima Diame en el World Athletics Indoor Championships 2025 / Sportmedia

¿Qué le ha costado este bronce a Fátima? Respira hondo. “Ufff… ha sido un invierno durísimo, mental y físicamente. Tuve lo del talón de aquiles en Navidad y no supe el alcance de la lesión hasta enero. Competí y ya salté con la izquierda pero me dolía el pie derecho y el tobillo izquierdo. Me sentía inmóvil. Fue muy duro”, reconoce. Le dio la vuelta a su propia historia y, tras el campeonato de España, empezó a saltar con la izquierda. Se reinventó y ganó la madalla. Y Fátima se acordó “de todo lo que había pasado en invierno y sabía que sin mi grupo de apoyo bubiera sido imposible. Esta medalla es un 50% de ellos, un 30% de Iván Pedroso y un 20% mía”. Reeditó su logro en Glasgow 2024 pero, más allá de ese doblete ha conseguido un hito: ganar una medalla mundial batiendo con la pierna derecha y otra con la izquierda.

Trabaja mucho “la parte mental. Yo entreno muy bien pero a veces me falla la cabeza. Antes no me creía de lo que podía ser capaz. Incluso me daban bajones de tensión. Iván me ha ayudado muchísimo y también mi psicóloga, Arantxa”. Asegura la atleta que “he madurado bastante. La vida me ha dado muchos palos y ahora me siento más fuerte que nunca”. Lo saben los más de 600.000 seguidores que suma en Instagram, aunque ella no comparta demasiadas cosas. “Soy muy reservada con mi vida”, sentencia.

Valencia de origen senegalés, sus padres llegaron a España hace años y asegura que “nunca he sufrido racismo y en el atletismo, menos. En el colegio, jamás, y en el instituto, tampoco. Pero sí tengo amigas que lo han sufrido. En el 96, cuando nací, sólo éramos dos negras en el ‘cole’: mi hermana y yo. Y nada. Como en el deporte ganaba creo que por eso la gente no se metía tanto conmigo (ríe). Eso y mis amigas, que eran las ‘malotas’, las que se metían en líos y por eso no se atrevían conmigo. Estaba bien defendida”. Genio y figura.