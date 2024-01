La Juventus compromete su liderato ante un Empoli en descenso

La Juventus, obligada a jugar con un jugador menos durante 70 minutos por la temprana expulsión del polaco Arkadiusz Milik, comprometió su liderato en la Serie A ante el Empoli (1-1), que encontró el empate al tanto del serbio Dusan Vlahovic en los compases finales para acercarse al objetivo de la salvación.

A la 'Juve' esta temporada es muy difícil hacerle daño. El partido en casa y ante un equipo en la zona roja de la tabla como el Empoli, aunque resucitado tras el 3-0 ante el Génova de la pasada jornada, se antojaba casi como un trámite para los que dirige el italiano Massimiliano Allegri, pero el contratiempo inesperado de la expulsión de Milik en el minuto 18 por una entrada a destiempo provocada por un mal control en el centro del campo cambió todo el devenir del encuentro.

Vlahovic no falla a la cita con el gol

Se igualaron las fuerzas en el Juventus Stadium, aunque fue la 'Juve' la que se mantuvo firme y levó la voz cantante. Mantuvo la posesión y tuvo los acercamientos más peligrosos en una primera mitad en la que apenas sufrió daños y que acabó sin goles. Pero nada más salir del túnel de vestuarios, en el minuto 50, apareció el mejor jugador juventino de toda la temporada. Vlahovic volvió a evidenciar que el nivel que exhibió la campaña pasada fue una excepción y que, si las lesiones se lo permiten, tiene un potencial mucho mayor.

Un Empoli 'resucitado'

El ariete serbio cazó en el corazón del área un balón suelto tras un saque de esquina que no perdonó. Zurdazo y la 'Juve' volvió a sonreír. El complicado partido tornó en cierta sensación de seguridad con el gol, pues el equipo blanquinegro se mueve bien en el alambre con este resultado. Con lo que no contó la 'Juve' es con que este nuevo Empoli del italiano Davide Nicola, que llegó al banquillo hace apenas dos semanas, es que no se rinde con facilidad. Y con el talento de jugadores como el del italiano Tomasso Baldanzi todo es más fácil.

La Juve buscó con todo la victoria

El centrocampista, que entró en el minuto 56 al campo, se inventó un disparo desde la frontal del área con su pierna derecha que colocó ajustado al palo derecho de la portería, inalcanzable para el polaco Wojiech Szczesny. La 'Juve' recibió el golpe con nerviosismo pero con Allegri pidiendo cabeza desde el banquillo. El liderato estaba en juego y un jugador menos no frenó el ímpetu de un equipo que buscó los tres puntos hasta el final.

El liderato, en manos del Inter

Vlahovic y el joven Yildiz lo intentaron sin éxito. El Empoli resistió y la 'Vecchia Signora' acabó con un empate agridulce. El Inter tiene el liderato a tiro. Una victoria ante la 'Fiore' le coloca en lo más alto y con un partido menos. La próxima jornada se disputará el enfrentamiento directo entre ambos candidatos al 'Scudetto'.