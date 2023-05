La incógnita tras la hazaña

El presidente del Napoli no cree que sea posible un giro que devuelva al técnico Spalletti al centro del proyecto napolitano Todo apunta a que en estos días el campeón italiano deberá intensificar la ronda de contactos y charlas con entrenadores

Luciano Spalletti siempre causa discusión y siempre está en primer plano. Por el Scudetto, por su gran temporada en el Napoli y por los rumores sobre su futuro lejos de la Azzurri por desavenencias con De Laurentiis. El presidente del Napoli no cree que sea posible un giro que devuelva al técnico Spalletti al centro del proyecto napolitano. Por lo que ya baraja varios nombres: Rafa Benítez, Gian Piero Gasperini, Roberto De Zerbi, Vincenzo Italiano, Conte...

Todo apunta a que en estos días el campeón italiano deberá intensificar la ronda de contactos y charlas para determinar quién será el próximo entrenador que ocupe el lugar que dejará libre Spalletti, y que deberá apuntar al objetivo principal que tienen marcado desde la cúpula del combinado napolitano: la Champions League, la máxima competición europea de clubes.

"Es un fuera de serie, pero en la vida la libertad es un valor que no tiene precio, no hay que cortarle las alas a nadie y nadie me las tiene que cortar a mí. Lo importante es estar agradecido", comunicó el presidente del Nápoles, De Laurentiis, en declaraciones para Sky Sport, en las que dejó a entender la marcha de Spalletti.

"Tiene que hablar él, yo dejé todo claro en la cena. No rechacé subidas de sueldo, no tengo que pagar cláusulas, no recibí ofertas para entrenar en otros lugares, ni las espero. Quien lo escribe, escribe falsedades o, peor, lo que le han dicho que tiene que escribir", comunicó por su parte Spalletti, que volvió a 'pasar' el balón de nuevo al presidente. Algo tiene claro el entrenador, quiere que sea el propio De Laurentiis quien anuncie la decisión definitiva.

Los nombres en la lista

Rafa Benítez : Trabajó dos años con De Laurentiis y los dos siguen hablando y hablando, según las informaciones que llegan desde Italia. En una dimensión internacional es el más acreditado , en el sentido de que ha ganado todas las copas europeas, empezando desde la Champions, aunque fue hace ya dieciocho años.

: Trabajó dos años con De Laurentiis y los dos siguen hablando y hablando, según las informaciones que llegan desde Italia. En una , en el sentido de que ha ganado todas las copas europeas, empezando desde la Champions, aunque fue hace ya dieciocho años. Gasperini: En 2012 ya le había dicho que sí al presidente del Napoli , pero un flashback con Walter Mazzarri "quemó" un contrato ya redactado. La estimación se mantuvo. Juega con tres defensores atrás, pero sin embargo ha demostrado que sabe desarrollar un juego ofensivo que iría hacia adelante, por líneas distintas a las diseñadas con el sistema de juego de Spalletti.

En 2012 , pero un flashback con Walter Mazzarri "quemó" un contrato ya redactado. La estimación se mantuvo. Juega con tres defensores atrás, pero sin embargo ha demostrado que sabe desarrollar un juego ofensivo que iría hacia adelante, por líneas distintas a las diseñadas con el sistema de juego de Spalletti. Roberto De Zerbi: Sería el heredero ideal de Spalletti en lo que a desarrollo de juegos se refiere. Ya conoce la casa , habiendo jugado allí, pero parece demasiado concentrado en la nueva experiencia en la Premier League para aceptar otras ofertas.

Sería el en lo que a desarrollo de juegos se refiere. , habiendo jugado allí, pero parece demasiado concentrado en la nueva experiencia en la Premier League para aceptar otras ofertas. Vincenzo Italiano: Actual técnico de la Fiorentina, finalista de Copa , también está en la estela de un juego ofensivo producido con mucha intensidad.

Actual , también está en la estela de un juego ofensivo producido con mucha intensidad. Conte: Estimulado para volver a Italia a ganar, pero también hay que contar que viene de tener contratos de 12 millones de euros netos. Cifras claramente por encima de la política marcada por Nápoles y que no se pueden revertir.