Xavi: ¿El dinero del contrato? Han dicho esto para hacerme daño"

El presidente y el entrenador del FC Barcelona comparecieron ante los medios de comunicación para oficializar la continuidad de Xavi Hernández al frente del primer equipo la próxima temporada 2024/25, después de las reuniones que tuvieron lugar a lo largo del martes 24 tanto en la CE Joan Gamper como en el domicilio particular de Joan Laporta. Y ambos salieron al paso de las informaciones según las cuales la continuidad o no en el banquillo había estado supeditado al tema económico.

El primero en abordar el asunto fue el propio Xavi Hernández que fue taxativo cuando le preguntaron si había condicionado su salida a cobrar el año de contrato que le quedaba por delante.

"Si ha salido eso ha sido para hacer daño. Si yo no continuaba no iba a cobrar ni un euro. Es directamente para hacerme daño, el presidente sabía que si no seguía, el año (en referencia al sueldo anual que él cobra) era para el próximo entrenador del Barça", dijo con absoluta contundecia el técnico.

El propio presidente Laporta continuó el mensaje de Xavi de manera inmediata, ratificando sus palabras: "Esto le honra y es una muestra más de su barcelonismo. Siempre dijo que renunciaba a su año de contrato. Es una cuestión institucional y deportiva. En temas de dinero, Xavi se ha comportado con una gran dignidad. Nunca se ha comportado con avaricia".