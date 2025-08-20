El Spotify Camp Nou a puerta cerrada o el Johan Cruyff, alternativas para el debut liguero contra el Valencia

Se acerca la fecha del 14 de septiembre, la del debut liguero del FC Barcelona en su feudo tras jugar los tres primeros partidos fuera de casa. A día de hoy, todavía no se cuenta con el Certificado Final de Obra, condición indispensable para que el Ayuntamiento de Barcelona pueda tramitar la Licencia de Primera Ocupación que daría luz verde a jugar en el Spotify Camp Nou con público, aunque el aforo restringido.

FC Barcelona

El FC Barcelona sigue trabajando con esta primera opción, pero baraja otras alternativas por si no llegara a tiempo la esperada licencia para abrir el estadio ante el Valencia. Y éstas son jugar en el Spotify Camp Nou a puerta cerrada o hacerlo en el Estadi Johan Cruyff, que puede albergar a 6.000 espectadores.

Pros y contras

En cuanto a jugar sin público en el Spotify Camp Nou, no habría inconveniente a nivel de seguridad para los equipos, cuerpo arbitral y los trabajadores que se necesiten para este partido, de tipo técnico pues no habría afluencia de espectadores.

Están preparados tanto los vestuarios del equipo local, como del visitante, así como del de los árbitros, y también todo lo relacionado con las salidas de emergencia, de las ambulancias y de todo el dispositivo necesario. Tanto el Ayuntamiento como los Bomberos darían, en principio, el visto bueno a la realización de este partido, en el caso que se tenga que tomar la decisión de que se dispute a puerta cerrada.

Y por lo que respecta a la utilización del Estadi Johan Cruyff, donde ya se disputó el Trofeu Joan Gamper frente al Como, evidentemente todas las cuestiones relacionadas con la seguridad y la afluencia de público están resueltas, pero las dificultades radicarían, en este caso, en la instalación del VAR, pues no está adecuado todavía para ello. En concreto, no están instalados los sistemas de LaLiga (VAR, SAOT, Sportian performance, automático TV). También se debería resolver la posible coincidencia con los horarios del Barça femenino y del Barça Atlètic, que todavía no se conocen y son los que ocupan habitualmente el estadio.

La opción de Montjuïc contra el Valencia

Como hemos informado en SPORT, el FC Barcelona ha llegado a un acuerdo con la empresa Barcelona de Serveis Municipals (BSM) para disponer del Estadi Olímpic Lluis Companys hasta finales de febrero en caso de no poder disponer del Sportify Camp Nou. Pero el problema es el primer partido de Liga ante el Valencia, previsto para el fin de semana del 13-14 de septiembre y el 12 actúa Post Malone, lo que imposibilita la disputa en esas fechas.

La única posibilidad, que ha flotado en el ambiente, pasaría por un ritmo muy bajo de venta de entradas para este concierto y que se 'trasladara' al cercano Palau Sant Jordi y pudiera estar, entonces, el Lluís Companys disponible.