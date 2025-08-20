El Barça se plantea bloquear Montjuïc

El tiempo corre en contra del FC Barcelona. Las obras del Spotify Camp Nou siguen su curso las 24 horas del día durante seis días a la semana. En Liga, los culés debutarán en su estadio ante el Valencia en la cuarta jornada, pero antes deberán tomar una decisión bastante más importante: ¿Dónde se jugará la fase Liga de la Champions League?

El Barça necesita el Certificado de Final de Obra para que el Ayuntamiento de Barcelona les de la Licencia de Primera Ocupación. El pasado martes emisarios de la competición doméstica visitaron las obras y este jueves será turno de los de la UEFA. La decisión es clave, ya que los azulgranas deberán jugar toda la primera fase de la competición en un mismo estadio.

Para asegurarse, los culés estarían sondeando llegar a un acuerdo con la empresa Barcelona de Serveis Municipals (BSM) para disponer de l'Estadi Olímpic Lluis Companys hasta finales de febrero. Así, no habría problema y los cuatro encuentros de la fase Liga de la Champions se podrían jugar allí si falla la opción del Camp Nou, además del posible play-off si los azulgranas no quedan entre los ocho primeros. Aunque todavía no hauy una propuesta en firme del club a la empresa catalana.

El Barça jugó en Montjuic la temporada 2024/25 / Javi FERRÁNDIZ / Sport

Los culés pidieron a la UEFA que el primer encuentro de la fase Liga lo disputen fuera de casa para ganar dos semanas de margen. La primera jornada de la Champions se juega el 16 o 17 de setiembre, mientras que la segunda el 30 o el 1 de octubre.

El organismo no respondió a las peticiones culés y todo será fruto del azar en el sorteo del próximo 28 de agosto a las 18.00h en Montecarlo. Los barcelonistas conocerán ese día sus rivales y que día debutarán en casa en Europa.

El problema está en el primer encuentro de Liga. Los azulgranas consiguieron retrasar al máximo su estreno en casa. Tras Son Moix, el Barça visitará el Ciutat de Valencia para enfrentarse al Levante este fin de semana y Vallecas para jugar ante el Rayo Vallecano. Será en la siguiente jornada cuando el Valencia visite Barcelona. Laporta espera que sea ya en el Camp Nou, ya que Montjuïc no estaría disponible para ese encuentro ya que el viernes 12 actuará Post Malone en ese campo.

Las dos opciones que el Barça estaría sondeando si no se puede abrir el templo culé sería jugar ese partido sin público en el Spotify Camp Nou o buscar otro estadio para esa única jornada, como avanzó la Cadena COPE.

La UEFA requiere la abertura del Lateral

El Spotify Camp Nou se irá abriendo a fases. En la fase 1A, la primera de todas con un aforo de 27.000 espectadores, solo estarían disponibles los asientos en la Tribuna y el Gol Sud. Algo que no sirve a la UEFA, ya que quieren que también haya público en el Lateral por temas televisivos. Esa parte del estadio se abrirá en la fase 1B, ya con un aumento de hasta 45.000 personas. El Gol Nord se abrirá más adelante en la fase 1C.