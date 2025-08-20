La doble vara de medir de la Liga con Valencia y Barça

Los equipos de primera división siguen teniendo problemas para inscribir a sus jugadores. Sin ir más lejos, en la primera jornada de la Liga hay varios futbolistas que se han quedado sin jugar por este motivo. El día límite de las inscripciones es el próximo 1 de septiembre y los clubes están trabajando sin parar para tener solventada esta cuestión lo antes posible. En este sentido, el Valencia habría encontrado una solución muy parecida a la del Barça, aunque en este caso sin trabas de por medio.

Según apunta la Cadena SER, el Valencia ha utilizado este verano compromisos adquiridos de cobro por el terciario del Nou Mestalla para conseguir una cantidad mayor de Fair Play Financiero. Este mecanismo fue valorado por la Liga con su respectiva documentación con un resultado positivo, lo que le ha concedido a los 'ches' un margen de maniobra mayor para el mercado de verano.

El pasado 29 de mayo de 2024 se hizo público el acuerdo alcanzado por el Valencia con la empresa Atitlan Desarrollos Inmobiliarios (filial del Grupo Atitlan) para la venta de los terrenos terciarios anexos al Nou Mestalla en la Avenida de las Cortes Valencianas, que contará con Área Desarrollo (filial del Grupo Simetría) en su fase de ejecución.

Además, el mismo medio informó hace un par de semanas que la entidad presida por Kiat Lim habría obtenido una financiación extra de entre 25 y 30 millones de euros para paliar sus problemas de tesorería en el arranque del ejercicio 25/26. Un hecho que permitió que se concretasen fichajes como el de Ugrinic y que, asimismo, estén trabajando en hacerse con dos o tres incorporaciones más.

La doble vara de medir

Mientras que el Valencia ha conseguido margen salarial con esta 'palanca', el Barça está teniendo problemas con la Liga para hacer el mismo movimiento con los asientos VIP del Spotify Camp Nou: "El fair play va en función de los ingresos previstos. Si tú a LaLiga le dices ‘este año haré estos ingresos’, no los has hecho todavía, estás diciendo que los harás. Y la interpretación de los ingresos de los asientos VIP, por ejemplo, para el Barça es una y para LaLiga es otra. Y aquí hay una diferencia y aquí hay una pelea", explicó Xavi O’Callaghan, director de secciones, en la rueda de prensa del pasado lunes.

De momento, el informe definitivo de Crowe está en manos de la entidad azulgrana y ya trabaja con la patronal en la validación de los informes financieros auditados, poniéndole especial énfasis a esta operación, la cual es clave para el regreso del club a la regla 1:1 y así poder inscribir a sus jugadores.