En Directo
TROFEU JOAN GAMPER
FC Barcelona - Como 1907, en directo: última hora del partido del Trofeu Joan Gamper en vivo
Sigue en directo la fiesta del Trofeu Joan Gamper en el Johan Cruyff, con la presentación del equipo y el partido amistoso ante el Como 1907 de Cesc Fàbregas y Sergi Roberto
Sigue en directo la fiesta del Trofeu Joan Gamper en el Johan Cruyff, con la presentación del equipo y el partido amistoso ante el Como 1907 de Cesc Fàbregas y Sergi Roberto, el primero antes de empezar la Liga la próxima semana ante el Mallorca
¡Buenas tardes a todos y todas! Bienvenidos al directo del Trofeu Joan Gamper, con toda la útima hora de la fiesta, los parlamentos de Flick y Ter Stegen y el partido amistoso ante el Como
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Barça - Como 1907: horario y dónde ver por TV y gratis el Trofeu Joan Gamper
- De la grieta a la reconciliación: De Jong quiere reescribir su Gamper
- Oficial: Ter Stegen firma la autorización y recupera la capitanía del Barça
- Las advertencias del reglamento de LaLiga en el 'caso Ter Stegen
- Examen 'inesperado' a Rashford en el Gamper
- El 'efecto dominó' que puede provocar la salida de Iñigo
- El rival de Induráin confiesa: 'Iba dopado hasta las trancas cuando gané el Tour
- Desastre absoluto del Athletic Club