"Entra Mastantuono y se produce alineación indebida; Osasuna tiene 24 horas para impugnar"

Miguel Galán sigue en sus trece. El abogado y presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de futbol (CENAFE) estuvo atento a la entrada al terreno de juego del centrocampista del Real Madrid Franco Mastantuono para recordar que el club blanco incurría en "alineación indebida" por fraude ley, al jugar el argentino con dorsal de filial (el 30) cuando se le ha fichado, y así fue presentado, como jugador del primer equipo.

Galán, además, le envió un 'recordatorio' a Osasuna: "Tiene 24 horas para impugnar el partido" por esta alineación indebida.

"Min. 67, se alinea a Mastantuono y se produce alineación indebida, Osasuna tiene 24 horas desde la finalización del partido para impugnar el encuentro", encabezó en el mensaje publicado en sus redes sociales.

"El dorsal 30 responde a motivos personales y caprichosos"

Para a continuación, enumerar los artículos de la normativa de la RFEF y recordar que "el jugador declaró en rueda de prensa que su elección del dorsal 30 responde únicamente a motivos personales y caprichosos, sin interés legítimo o justificación reglamentaria que sustente dicha selección, lo cual contraviene las disposiciones establecidas en la normativa que regula los dorsales en la Primera División. En consecuencia, el Real Madrid cometió la infracción de alineación indebida contemplada en el artículo 248) del Reglamento General de la RFEF, alineando a Mastantuono contra Osasuna".

Y siguiendo con el 'recado' al club rojillo, que por otra parte, no parece que vaya a actuar. "Osasuna y nadie más dispone de 24 horas desde la finalización del partido para impugnar ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol. Mientras el jugador Mastantuono no entrene ni participe en los partidos con el filial, existe un riesgo sustancial de que se impugne la alineación en caso de que participe en partidos oficiales, por posible infracción de las normativas relativas a la alineación indebida".

El Real Oviedo, el próximo

Si no impugna Osasuna, lo puede hacer el rival al que se enfrente el Real Madrid en el caso de que participe Franco Mastantuono, pues Miguel Galán subraya: "En el próximo encuentro contra el Real Oviedo, la situación será la misma, manteniendo la vulnerabilidad de la alineación irregular si no se cumplen los requerimientos reglamentarios".