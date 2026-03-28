Rashford, ante su gran oportunidad en el Barça

Mazazo para el FC Barcelona en un momento delicadísimo de la temporada. Raphinha estará alrededor de cinco semanas de baja tras lesionarse en el amistoso de Brasil contra Francia en Massachusetts y se perderá varios partidos muy importantes del conjunto blaugrana, entre ellos los cuartos de final de la Champions League, la ida de unas hipotéticas semifinales de la máxima competición continental, la visita al Metropolitano en Liga, el derbi contra el Espanyol.

El enfado en la Ciutat Esportiva Joan Gamper es considerable. Hansi Flick se queda sin uno de los pilares de su proyecto durante más de un mes por culpa de un partido en Estados Unidos difícil de entender. Y más a tres meses del Mundial. El técnico alemán deberá encontrar en la segunda unidad blaugrana a un futbolista capaz de minimizar la baja del brasileño. Aunque en el extremo izquierdo pueden jugar futbolistas como Fermín, Dani Olmo, Ferran, Bardghji o incluso Joao Cancelo, la opción más lógica y natural es la de Marcus Rashford.

Todo problema puede convertirse en oportunidad y el futbolista inglés tiene por delante un escenario ideal para demostrar que merece quedarse en el Barça más allá de la presente temporada. El extremo tuvo un gran impacto en los primeros meses de su cesión, pero su participación y su influencia en el equipo ha ido decreciendo paulatinamente. Sus registros (10 goles y 13 asistencias) siguen siendo buenos, pero Marcus no celebra un tanto desde los cuartos de la Copa del Rey contra el Albacete (3 de febrero).

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Rashford encadena nueve partidos del Barça sin marcar o asistir y ha tenido pocos minutos en compromisos decisivos como los octavos de Champions frente al Newcastle (solo 20' entre la ida y la vuelta) o las semifinales de la Copa del Rey contra el Atlético (no jugó la ida por lesión y disputó media hora en la vuelta). Solo ha sido titular en una de las seis últimas jornadas de Liga. El británico ha sufrido algunos problemas físicos que le han impedido estar al 100% en alguno de estos encuentros y no ha estado a su mejor nivel.

En el primer encuentro que disputó tras conocerse la lesión de Raphinha, el amistoso de la selección inglesa contra Uruguay (1-1), Rashford dejó claro que quiere dar un paso adelante y reencontrarse con sus mejores sensaciones. Más allá de la gran carrera viral en la que superó al madridista Fede Valverde, el blaugrana fue el atacante más inspirado del combinado de Thomas Tuchel y recibió los elogios del míster en rueda de prensa.

Cabe recordar que el Barça posee una opción de compra no obligatoria por Rashford de 30 millones que podría ejecutar al final de la temporada y ejecutar en tres plazos. Y tiene un acuerdo con el futbolista para su futuro contrato de tres años en caso de seguir adelante con la operación. La dirección deportiva liderada por Deco valora positivamente el rendimiento de Marcus y cree que puede ser un buen refuerzo para la plantilla a un precio relativamente asequible, pero su ficha tendría un impacto importante en el 'fair play' financiero y es por ello que no se quiere tomar ninguna decisión precipitada al respecto.

Rashford, por su parte, quiere seguir en el Spotify Camp Nou y defender la camiseta del Barça cuanto más tiempo mejor. Está a gusto en la Ciudad Condal y se siente importante en el proyecto de Hansi Flick a pesar de su reciente pérdida de protagonismo. El tramo decisivo de la temporada, especialmente después del contratiempo con Raphinha, será muy importante para su futuro.