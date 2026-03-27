Las alternativas de Hansi Flick en el Barça tras el mazazo de la lesión de Raphinha

Sin lugar a dudas, de las peores noticias que podría haber recibido Hansi Flick. El técnico alemán ha conocido este viernes que la lesión de Raphinha es importante- Las sensaciones no eran buenas con Raphinha tras tener que ser sustituido durante el Brasil-Croacia por molestias en el isquio. El extremo de Porto Alegre sintió un pinchazo en el isquio y se quedó en la caseta en el descanso del partido amistoso.

Ya había cierto temor en el seno del Barça ante este último parón de selecciones antes de jugarse todos los títulos en estos próximos dos meses. Y, sin lugar a dudas, el de Rapha era uno de los nombres que más preocupaba con un viaje largo por delante y en el seno de una temporada en la que está teniendo bastante problemas musculares.

Temporada accidentada para él

Este curso se ha perdido el brasileño 17 encuentros por lesión entre Barça y Brasil. Sobre todo en el primer tramo de la temporada no pudo contar con él Flick. Y vaya si lo notó. Es un líder dentro del vestuario y uno de los jugadores que mejor encarna las señas de identidad de este Barça: presión alta, intensidad, verticalidad.

Raphinha of FC Barcelona looks on during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between FC Barcelona and Rayo Vallecano at Spotify Camp Nou stadium on March 22, 2026 in Barcelona, Spain. AFP7 22/03/2026 ONLY FOR USE IN SPAIN / AFP7 vía Europa Press / AFP7 vía Europa Press

El club azulgrana cruzaba los dedos esperando que el alcance fuese el menor posible (teniendo en cuenta que lo que transmitía el futbolista es que podía ser algo de cierta gravedad y hablando del bíceps femoral eso significaba irnos a no menos de un mes), Hansi Flick tendrá que empezar a barruntar alternativas a la figura del ex del Leeds.

La opción más lógica

La que mejor rendimiento le ha dado y la más lógica, la de Rashford. El inglés, que en los últimos meses, ya con Rapha sano, está ejerciendo de nuevo ese papel más de agitador, debería coger el testigo. Ha participado en 23 goles esta temporada entre los que ha marcado y en los que ha asistido en 2.103 minutos disputados.

Elche CF - FC Barcelona: El gol de Marcus Rashford / LALIGA

Sobre todo en los primeros dos meses tuvo mucha incidencia en ese costado zurdo precisamente por la baja de Raphinha. Y la verdad que esperábamos que tuviera un proceso de adaptación más lento. Y tuvo que acelerarlo por exigencias del guion. Con mejor rendimiento del esperado seguramente.

Marcus tiene ese don de ser imprevisible y desequilibrante, aporta mucho a balón parado. Pero el equipo pierde a nivel de presión. Para Flick es clave empezar la presión asfixiante arriba y en eso Raphinha es determinante.

Olmo y Fermín, perfiles distintos

Otras posibilidades llevan a pensar en Fermín o Dani Olmo en ese costado. Con tendencia a ir más hacia adentro, dejarían el carril más libre para Balde o Joao Cancelo. El portugués es quien está siendo más protagonista y el canterano volverá de lesión. Los dos dan amplitud y deberían aprovechar el carril.

Fermín tiene más tendencia a ocupar el espacio y romper en segunda línea que el egarense, pero hablamos de perfiles muy distintos a Rashford y Raphinha.

Bardghji no ha disfrutado de continuidad en su primera temporada en el Barça / FC BARCELONA / SPO

Otras posibilidades, quizás más remotas, llevarían allí a Bardghji o Ferran. El sueco sufre más en la izquierda para ser relevante (ya lo hemos visto allí en alguna ocasión). Siendo zurdo, tiene menos capacidad para ir por fuera porque no es un perfil especialmente explosivo ni con gran arrancada.

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Y ya en el filial encontramos futbolistas como Toni Fernández, que vuelve de lesión, o Juan. Ambos pueden adaptarse al extremo.