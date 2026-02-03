Albacete - Barcelona: resultado y goles del partido de cuartos de la Copa del Rey

HABLA LAPORTA

"Creo que hemos controlado bastante el partido, pero el Albacete ha hecho honor a lo que ha hecho en esta Copa del Rey. Nos han complicado bastante las cosas. Hemos sido justos vencedores. Ha habido un momento con el gol anulado y la ocasión que ha sacado Gerard, pero es el típico partido de Copa. Fuera de casa, un gran ambiente. Espero que les vaya muy bien en la Liga. Ha sido merecido y ahora a pensar en semifinales y la semana que viene hay partido otra vez"

"Lamine es un genio, ha abierto la lata, ha hecho un gran gol. Y estoy especialmente contento por el Ronald. Los culés. El gol, al final estaba bastante agotado. Estamos muy satsifechos por su regreso, el del capitán. Gol importante. Hemos hecho buen partido, jugamos bien al fútbol"

"Todo el orgullo. Será el mejor estadio de Europa, el de más capacidad, casi 105.000 asientos. Cómodo, seguro, con atractivo comercial. Queremos que sea una sede donde se jueguen finales importantes. Nos gustaría que el 2029 se juegue en un Spotify Camp Nou que estará terminado y dará gusto. Y estaría muy bien también que se celebrar la final del Mundial de 2030. Si ahora se ve que hemos vuelto a casa, será el mejor estadio del mundo"

"Hemos decidido convocar la junta el día 9, en la que unos cuantos dimitiremos para volverbnos a presentar. Y loos que se queden se quedarán hasta el 15 de junio. Comienzan las elecciones y esto forma parte de la normalidad democrática de un club de los socios. Esperamos que haya mucha participación y que el día de la votación sea una fiesta"

"Según tenga la agenda iré o no a los cuartos de final de la Copa de la Reina. El femenino siempre está muy bien atendido con los directivos, con Xavi Puig. Quizás sí será mi último desplazamiento. Con el primer equipo masculino seguro. Tengo ganas de volverme a presentar y por eso debemos hacer este movimiento"

"Decidiremos el lunes quien se queda de la junta y quiénes serán los cargos de presidentes, cargos, tesoreros, etc"