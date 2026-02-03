En directo
COPA DEL REY
Albacete - Barcelona: resultado y goles del partido de cuartos de la Copa del Rey
El Barça ya está en semifinales tras eliminar al Albacete a domicilio con goles de Lamine Yamal y Araujo (1-2)
Cerramos el directo con las frases de Hansi Flick. Gracias por el seguimiento.
HABLA FLICK
Frases de Flick en rueda de prensa:
"Cuando juegas un partido de Copa cuesta. Hemos creado muchas ocasiones, tenemos que definir mejor. Al final ha sido muy justo."
Sobre Araujo: "El gol le ayudará a ganar más confianza. Es lo que necesitamos y lo que él necesita. Le apoyamos y ayudamos".
"Tenemos que mejorar la definición, pero creamos ocasiones. Estamos en un buen momento y tenemos que seguir trabajando. Araujo tiene que ir paso a paso, tiene que seguir y lo apoyamos."
"Ha sido un partido duro, hemos tenido muchas ocasiones. Estoy orgulloso del equipo porque jugamos cada tres días. El equipo siempre está listo, hemos merecido la victoria."
HABLA LAPORTA
"Creo que hemos controlado bastante el partido, pero el Albacete ha hecho honor a lo que ha hecho en esta Copa del Rey. Nos han complicado bastante las cosas. Hemos sido justos vencedores. Ha habido un momento con el gol anulado y la ocasión que ha sacado Gerard, pero es el típico partido de Copa. Fuera de casa, un gran ambiente. Espero que les vaya muy bien en la Liga. Ha sido merecido y ahora a pensar en semifinales y la semana que viene hay partido otra vez"
"Lamine es un genio, ha abierto la lata, ha hecho un gran gol. Y estoy especialmente contento por el Ronald. Los culés. El gol, al final estaba bastante agotado. Estamos muy satsifechos por su regreso, el del capitán. Gol importante. Hemos hecho buen partido, jugamos bien al fútbol"
"Todo el orgullo. Será el mejor estadio de Europa, el de más capacidad, casi 105.000 asientos. Cómodo, seguro, con atractivo comercial. Queremos que sea una sede donde se jueguen finales importantes. Nos gustaría que el 2029 se juegue en un Spotify Camp Nou que estará terminado y dará gusto. Y estaría muy bien también que se celebrar la final del Mundial de 2030. Si ahora se ve que hemos vuelto a casa, será el mejor estadio del mundo"
"Hemos decidido convocar la junta el día 9, en la que unos cuantos dimitiremos para volverbnos a presentar. Y loos que se queden se quedarán hasta el 15 de junio. Comienzan las elecciones y esto forma parte de la normalidad democrática de un club de los socios. Esperamos que haya mucha participación y que el día de la votación sea una fiesta"
"Según tenga la agenda iré o no a los cuartos de final de la Copa de la Reina. El femenino siempre está muy bien atendido con los directivos, con Xavi Puig. Quizás sí será mi último desplazamiento. Con el primer equipo masculino seguro. Tengo ganas de volverme a presentar y por eso debemos hacer este movimiento"
"Decidiremos el lunes quien se queda de la junta y quiénes serán los cargos de presidentes, cargos, tesoreros, etc"
HABLA ARAUJO
"La Copa es un poco esto, los partidos no están definidos hasta el final. Hicimos un gran partido, creamos muchas ocasiones. Sabíamos que ellos iban a apretar. Estoy feliz con el equipo, nos lo tomamos muy en serio y estamos en semifinales"
"Es muy importante el gol para mí. Paso a paso, gracias a Dios, estamos haciendo un gran trabajo con el club, con el mister. Hoy creo que hice un gran partido, pude ayudar al equipo arriba. Es importante hacer esos goles"
"Hansi es como un padre para nosotros, todo el mundo le tiene un cariño tremendo. Sabe muy bien cómo manejar la situación de cada jugador. Conmigo se ha portado espectacular"
"Nos merecíamos esas semifinales, es importante para el club llegar a otra final, a otra Copa. Un beso grande a mi mujer, que la amo mucho"
M.95 (1-2)
Final en el Carlos Belmonte. Sufriendo más de lo que se esperaba, sobre todo viendo la segunda mitad, pero el Barça accede a semifinales. Honor a la imagen del Albacete en esta Copa del Rey.
M.95 (1-2)
Pedía Agus Medina una falta de Eric Garcia, que se tiró largo el control. Nos iremos hasta el 96' por la aparición del VAR en el gol anulado a Ferran.
M.93 (1-2)
Buen centro que ataja Joan Garcia. Llevaba mucha intención Agus Medina. Está adelantado Ferran por muy poco. Por centímetros.
M.92 (1-2)
Pues cómo ha subido la temperatura en el Belmonte. La que ha sacado Gerard Martín bajo palos tras anular el árbitro el gol de Ferran.
M.90 (1-2)
Ojo. Gol anulado. Madre mía qué locura en el Belmonte. En la siguiente jugada clarísima para el 'Alba' y el propio Gerard saca bajo palos. Locura.
M.90 (1-3)
¡Goool! Lo mata el Barça, ahora sí. Asistencia rasa y perfecta de Gerard Martín y la empuja Ferran, que había tenido varias claras. 1-3.
