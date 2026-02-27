FC BARCELONA
Rashford, confirmado: el Barça pagará la cláusula
El club azulgrana activará el pago de los 30 millones de euros y tiene acuerdo como el jugador
Ya lo adelantamos en SPORT el pasado lunes. Después de la reunión que tuvo Deco con Arturo Canales, agente de Marcus Rashford, el camino para dejar cerrado el fichaje del delantero inglés este verano quedó definido.
La apuesta del FC Barcelona por el delantero es firme por parte del club azulgrana y el club hará efectivo el pago de la cláusula de 30 millones de euros al Manchester United para hacerse con los servicios del jugador, según han confirmado fuentes cercanas al club azulgrana.
El acuerdo es total con el jugador, que como explicamos en este diario deberá hacer un esfuerzo para rebajar su salario y así poder encajar la operación en el fairplay financiero de LaLiga, a no ser que el Barça busque salidas alternativas para generar margen suficiente.
