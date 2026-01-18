FC BARCELONA
Rashford afronta semanas clave para ganarse la continuidad en el Barça
El británico tendrá protagonismo en este tramo decisivo y su rendimiento marcará si el Barça ejecuta la opción de compra al United en verano
El momento de Marcus Rashford en el Barça es muy positivo y así lo perciben dentro del club. El delantero británico, cedido por el Manchester United hasta final de temporada, está respondiendo cada vez que le toca jugar y rindiendo con buena nota. Su implicación diaria y su actitud competitiva han convencido tanto al cuerpo técnico como a la dirección deportiva, que ya miran opciones para contar con él una vez finalice la presente temporada.
El británico ha construido muy rápidamente una relación muy cercana con sus compañeros y su convivencia diaria es valorada de forma muy positiva. El futbolista tenía claro que quería jugar en el Barça y esperó al club hasta poder vestir la camiseta azulgrana. Esa decisión facilitó una adaptación rápida, tanto dentro como fuera del campo, y explica en parte el buen momento que atraviesa desde su llegada.
Adaptación inmediata
Los números también acompañan a esas buenas sensaciones. El británico ha disputado hasta la fecha 18 partidos con la camiseta azulgrana, anotando 7 goles y repartiendo 5 asistencias. Más allá de las cifras, en el club se valora mucho su capacidad para generar peligro y su polivalencia, siendo capaz de jugar como extremo izquierdo o como delantero centro si el contexto del partido lo requiere.
En los despachos ya se tiene en mente la idea de ejecutar la opción de compra fijada en 30 millones, aunque no se descarta intentar negociar el precio cuando llegue el momento. A nivel deportivo, el propio Rashford es consciente de que este tramo de la temporada es clave. Sabe que necesita mantener el nivel y está aprovechando todas las oportunidades que le está dando el entrenador, tanto cuando sale de inicio como cuando entra desde el banquillo.
De cara al encuentro de hoy ante la Real Sociedad, el británico podría volver a tener un papel importante. Raphinha no entrenó con el grupo en la última sesión y, aunque viajara y entrará en la convocatoria, aún no se sabe si Flick arriesgará aliénandolo de inicio o si no correrá riesgos dejándolo en el banquillo. Su capacidad para adaptarse al ritmo del partido le convierte en una opción muy valorada.
Este tipo de incorporaciones explican el crecimiento del equipo en fondo de plantilla. El Barça llevaba varias temporadas necesitando futbolistas capaces de marcar diferencias sin importar el rol. Rashford encaja en ese perfil y ofrece soluciones reales en partidos exigentes. En un proyecto que aspira a pelear por la Champions League, contar con jugadores así acerca al Barça a los títulos.
- Hansi Flick, sobre Dro, tras saber que dejará el Barça: 'Es la decepción más grande de mi vida
- Real Madrid - Levante, en directo hoy: partido de LaLiga EA Sports, en vivo
- Mensaje de Flick a Dro: 'Si alguien quiere jugar en el Barça tiene que vivir los colores al 100%
- Las razones de Dro para querer irse del Barça
- Mbacke también dejará ya el Barça
- Avanza la 'operación Dembélé'
- Gabriel Rufián no se corta con Vito Quiles sobre la destitución de Xabi Alonso: 'El problema es Florentino
- Augusto Fernández, ex jugador (39 años): 'Luis Enrique nos estaba robotizando y le dije que no éramos ordenadores