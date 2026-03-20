El Manchester United se pone duro con el Barça por Marcus Rashford

Marcus Rashford ha perdido algo de protagonismo en los últimos partidos del FC Barcelona. El delantero inglés solo ha jugado 20 minutos entre toda la eliminatoria de octavos de final de la Champions League contra el Newcastle United y la goleada al Sevilla en Liga y no participa directamente en un gol blaugrana desde los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, disputados a principios de febrero.

Tanto la dirección deportiva liderada por Deco como el cuerpo técnico de Hansi Flick, las dos 'patas' del proyecto del presidente electo Joan Laporta, siguen valorando mucho la aportación de Rashford en lo que llevamos de temporada. El británico registra 10 goles y 13 asistencias, se ha perdido muy pocos compromisos por lesión y es un gran recurso para el fondo de armario culé.

El Barça posee una opción de compra no obligatoria por Rashford de 30 millones que podría ejecutar al final de la temporada y ejecutar en tres plazos. Y tiene un acuerdo con el futbolista para su futuro contrato de tres años en caso de seguir adelante con la operación. Este jueves, sin embargo, desde Inglaterra se apuntó que la entidad catalana exploraba la vía de renovar una temporada la cesión de Marcus y posponer el pago del traspaso a 2027 para ganar margen con el 'fair play' financiero.

'Respuesta' inmediata del Manchester United

La reacción a estos rumores desde Old Trafford ha sido inmediata. Varios medios de comunicación del Reino Unido como 'The Mirror', 'Daily Express' o 'Daily Star' aseguran que el Manchester United no aceptará prolongar la cesión e instará al Barça a pagar los 30 millones por Rashford en las condiciones estipuladas el verano pasado si quiere adquirirlo en propiedad cuando finalice el presente curso.

Cabe recordar que el entorno de los 'red devils' ya ha deslizado que se dejó escapar a Marcus por un precio demasiado bajo por el tipo de futbolista que es y el interés que genera en Europa. El United, por consiguiente, no parece dispuesto a ser flexible en futuras negociaciones.

Por la parte del delantero, su voluntad no ha cambiado absolutamente nada. Quiere seguir en el Spotify Camp Nou y defender la camiseta del Barça cuanto más tiempo mejor. Está a gusto en la Ciudad Condal y se siente importante en el proyecto de Hansi Flick a pesar de su reciente pérdida de protagonismo. El tramo decisivo de la temporada será muy importante en la resolución del culebrón.