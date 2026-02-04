Rashford no quiere saber nada del Manchester United

Marcus Rashford llegó al FC Barcelona en calidad de cedido procedente del Manchester United, aunque el club catalán cuenta con una opción de compra de unos 30 millones de euros, que podrá ejecutar si una vez termine el curso se considera oportuno.

En los últimos días, con el buen momento de los mancunianos bajo la dirección de Michael Carrick, habían aparecido informaciones que apuntaban a que al actual entrenador del banquillo de 'Old Trafford' le gustaría quedarse con el extremo inglés de cara a la temporada que viene, aunque parece ser que los planes del futbolista son diferentes.

Barça... u otra alternativa

Pese a dejar algo que desear en lo que a la consistencia en su juego e implicación defensiva se refiere, lo cierto es que los números de Marcus Rashford en lo que va de curso son muy positivos, al sumar 10 goles y 10 asistencias sin ser titular, aunque Hansi Flick espera algo más de él y que dé un paso al frente que pueda servir para explotar todas sus virtudes y convertirse en una pieza todavía más importante para el equipo. Aun así, sus buenas cifras apuntan a que el Barça podría plantearse su incorporación de manera definitiva, sea pagando la cláusula de compra de 30 millones o negociando un importe menor por el internacional con Inglaterra. De hecho, el propio jugador estaría dispuesto a rebajar sus demandas salariales para acercar su fichaje.

No obstante, aun si el conjunto azulgrana decide separar caminos con él y si Michael Carrick continúa al frente del Manchester United, Marcus Rashford no ve con buenos ojos una vuelta al club del que es canterano, según se informa desde el 'Mirror'. En el medio inglés se destaca que a Rashford le encanta la vida en España y le ha dicho al Barça que quiere quedarse en el Spotify Camp Nou tras el Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá (en el cual se espera que entre en la convocatoria de Thomas Tuchel), aunque si no tuviera la opción de quedarse en la Ciudad Condal, buscaría fichar por otro club en lugar de volver al United.

Esto se debe a la poca fe de Marcus Rashford en los proyectos deportivos del Manchester United, pues tras la salida de Ferguson en 2013 pocas son las temporadas que no hayan terminado en una decepción absoluta, participando Rashford en muchas de ellas y viviendo en primera persona como su club pasaba de gigante de Europa a 'gigante dormido'.