Raphinha será solista en Maracaná

Jugar en Maracaná con la camiseta verdeamarela de Brasil es algo mayúsculo. Y, encima, hacerlo siendo una de las 'vacas sagradas' a las puertas de un Mundial es un privilegio reservado para unos elegidos.

Raphinha tiene motivos, pues, para sacar pecho. El delantero del Barcelona actuará hoy por tercera vez en su carrera en el mítico estadio de Río de Janeiro, uno de los grandes templos del fútbol mundial.

La cita es a las 23.30 horas (horario peninsular español) ante Panamá, en un amistoso que escenifica el arranque de la preparación para el Mundial 2026 y que la Confederação Brasileira de Futebol (CBF) ha organizado para que la 'torcida' se pueda despedir de su equipo antes de emprender viaje hacia los Estados Unidos.

Carlo Ancelotti va con todo. Presentará su once titular, con excepción de la 'dupla' de centrales, que este sábado estaban en Budapest disputando la final de la Champions League: Gabriel Magalhães, que acabó convirtiéndose en el villano porque falló el quinto penalti de la tanda que dejó al Arsenal sin título, y Marquinhos, que, aunque salió retratado en el gol de los Gunners, tuvo el privilegio de levantar, por segundo año consecutivo, la copa de campeón europeo.

Raphinha formará un cuarteto ofensivo con Vinícius Jr., Luiz Henrique y Matheus Cunha. Es probable que pueda jugar muchos minutos por el extremo izquierdo, como ha actuado mayoritariamente esta temporada con Hansi Flick, y con el jugador del Real Madrid haciendo de falso '9'. Mientras que el exbético jugará por la derecha, en una plaza que estaba reservada al lesionado Estevão, y Matheus Cunha llegará desde la segunda fila ayudando a recomponer la medular.

El delantero blaugrana es, junto a Vinícius, uno de los dos jugadores que tienen reservado el rol de marcar las diferencias arriba, teniendo en cuenta que Neymar Jr., por mucho que lleve el dorsal '10', al que también optaba el merengue, jugará un papel absolutamente testimonial. Ancelotti aseguró que no desconvocará al astro del Santos FC, que ahora mismo está lesionado y que escondió la gravedad de su percance a la CBF.

En el medio del campo, Brasil recupera a su doble pivote titular, que no pudo tener en la fecha FIFA de marzo, formado por Casemiro, que ha dejado el United y que todo apunta a que irá al Inter Miami de Leo Messi tras el Mundial, y Bruno Guimarães.

Atrás, Ancelotti quiere dar minutos a Alisson bajo palos, a pesar del sobrepeso del portero del Liverpool, para que vaya cogiendo ritmo después de estar dos meses lesionado.

En la línea defensiva, Wesley (Roma) jugará como lateral derecho, donde se dio a conocer en este mismo escenario jugando con el Flamengo; el contestado Alex Sandro (Flamengo) estará en la izquierda; y la 'dupla' de centrales, que es la suplente para el Mundial, la conformarán Bremer (Juventus) y Léo Pereira (Flamengo).

Se ha determinado que los equipos puedan hacer hasta once sustituciones y el técnico italiano ya ha avanzado que moverá el banquillo para dar minutos a casi todos los convocados. Aparte de la ausencia de los dos centrales titulares, que se incorporarán directamente a la concentración en Estados Unidos, la única baja por lesión es la de Neymar Jr.

En el encuentro ante Panamá, será el primero en el que Brasil jugará ya con los dorsales definitivos para la Copa del Mundo. Neymar Jr. ha recuperado su '10', desbancando a Vinícius, que vestirá el '7'. Raphinha tiene el '11', su dorsal talismán que ya luce en el Barça, mientras Matheus Cunha tendrá la responsabilidad de vestir el '9' que en su día ya fue de Ronaldo.

La Seleção tiene dos amistosos programados antes del debut mundialista contra Marruecos el día 13 de junio. Ya, en Estados Unidos, jugará ante Egipto, en Cleveland, el próximo sábado 6 de junio.