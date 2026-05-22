Casemiro quiere jugar con Leo Messi: negocaciones en abierto con Inter Miami

Casemiro quiere fichar por el Inter Miami. Hay acuerdo entre las dos partes, pero la operación está, ahora mismo, en el limbo, según ha podido saber SPORT. Resulta que este no es un traspaso estándar sino que tiene tres bandas, aunque el internacional brasileño se convierta en agente libre a partir del 30 de junio, cuando expire su contrato con el Manchester United.

Quien bloquea ahora mismo la transacción es otro equipo de la Major League Soccer (MLS), Los Angeles Galaxy, que son los que detienen los derechos de descubrimiento (discovery rights, en inglés) sobre Casemiro. Este es un mecanismo que permite a los clubes de la competición estadounidense reclamar la prioridad para negociar con futbolistas que aún no han desembarcado en la liga.

Los clubes pueden incluir en su lista de descubrimientos a ciertos jugadores que no han jugado nunca en la MLS, y si otra entidad pretende contratarlo, que es lo que ocurre ahora con el Inter Miami y Casemiro, el club que detiene estos derechos puede exigir algún tipo de compensación, que no siempre tiene que ser financiera, o tiene la potestad de negociar con el futbolista en cuestión en primer lugar.

Leo Messi puede tener a Casemiro como su compañero en Miami después del Mundial / CRISTOBAL HERRERA-ULASHKEVICH / EFE

Desde hace meses hay contactos entre Inter Miami y Los Angeles Galaxy por Casemiro, pero la negociación está en estos momentos en una vía muerta. Todo ha entrado en stand by. A todo ello, Casemiro sigue a la expectativa y con la voluntad intacta de jugar, después del Mundial, de establecerse en Miami y jugar al lado de Leo Messi y Luis Suárez, a quienes siempre se ha enfrentado tanto en las selecciones como en las competiciones de clubes.

El mediocentro brasileño tiene un acuerdo salarial cerrado con el club de Florida y firmaría por tres temporadas. A sus 34 años, esta se antoja como la última estación de su vida profesional, después de cumplir cuatro temporadas en Old Trafford.

Como la negociación entre Los Ángeles y Miami no se ha roto, a pesar de todas las dificultades existentes, se espera que se cristalice un acuerdo en las próximas semanas.

Casemiro se concentra el próximo miércoles día 27 en la Granja Comary (Teresópolis, Río de Janeiro) para empezar, al lado del resto de los internacionales brasileños, la preparación para el próximo Mundial, el último de su carrera. En esta competición, el exmadridista no solo tiene la titularidad garantizada sino que lleva galones.

Desde el momento en el que Carlo Ancelotti llegó al comando de la Seleção rescató a su expupilo en el Real Madrid. Le otorgó la titularidad y le dio la doble misión de anclar el centro del campo, para terminar con la hemorragia de goles que sufría la Canarinha en la etapa de Dorival Júnior, y de ser su extensión en el vestuario, donde comparte liderazgo con el veterano Danilo (ahora en el Flamengo), y le escudan tanto Raphinha como Marquinhos.

Carlo Ancelotti confía plenamente en Casemiro, que será titular en el Mundial / EFE

Casemiro tiene voz activa, como se ha demostrado en la convocatoria de Neymar Jr. Como capitán, ha sido quien ha abanderado el movimiento interno para convencer a Carletto de que se lo llevara al Mundial, aunque nunca lo hubiera convocado anteriormente y Ney no haya recuperado su nivel después de romperse el ligamento cruzado anterior de su rodilla izquierda, en octubre de 2023, jugando con Brasil en Montevideo ante Uruguay en un partido de la clasificación mundialista.

Es precisamente este argumento —liderazgo, buen tono físico a sus 34 años y un currículo generoso— lo que ha llevado al Inter Miami a quererlo incorporar, para que se adueñe del centro del campo después de que Sergio Busquets, que tenía un perfil mucho más técnico, decidiera colgar las botas a finales de 2025, al lado de Jordi Alba.