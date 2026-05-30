Luis Enrique se encumbra de nuevo en la Champions

El Paris Saint-Germain y Luis Enrique ya son historia de la Champions League. El equipo parisino se coronó en Budapest campeón de Europa por segunda temporada consecutiva, siendo el segundo que lo consigue tras el Real Madrid de Zinedine Zidane, que llegó hasta tres seguidas.

No fue con la solvencia del año pasado ante el Inter de Milán, y tuvo que pasar por la tanda de penaltis ante el Arsenal, pero el asturiano demostró de nuevo que su proyecto funciona. Un proyecto sin estrellas soberbias, con confianza absoluta en el método del juego y el balón... y en el técnico. Con paciencia y confiando en sus decisiones, Luis Enrique ha puesto dos 'Orejonas' en las vitrinas del Parque de los Príncipes y ha dominado el fútbol europeo y Mundial. Ha ganado prácticamente todo lo que ha jugado en estos últimos dos años. Solo ha perdido la final del Mundial de Clubes y la Coupe de France esta temporada. Lo demás, hegemonía total bajo su liderato y siguiendo la profecía sin Kylian Mbappé. Dos títulos de Champions League, uno en cada temporada desde que el francés decidió hacer las maletas hacia Madrid.

Y es que en el PSG, todo el mundo corre y todo el mundo se sacrifica. Incluso el Balón de Oro y goleador de la noche, Ousmane Dembélé. Bien saben los jugadores que lo importante para los títulos individuales es ganar con el equipo. Y Ousmane se lo ha agradecido de forma pública en múltiples veces. Ha cambiado su estilo de ver el fútbol, y su carrera deportiva. "Luis Enrique es uno de los mejores entrenadores que he tenido. Me ha hecho progresar mucho", decía el '10' en la previa, afirmando que los logros individuales no habían "cambiado mis ganas de ganar trofeos con este club y este staff". Protagonismo y gratitud total a Luis Enrique y a su equipo.

Con este título, Luis Enrique sube un escalón en la cúspide del fútbol mundial. Ya suma tres e iguala a Pep Guardiola, Zinédine Zidane y Bob Paisley, y está a dos de Carlo Ancelotti, el que más ha ganado.

En Budapest, el PSG se encontró con un Arsenal muy sólido en defensa, con un bloque definido y unos centrales solventes. El equipo de Arteta renunció al balón y el PSG fue el que tomó las riendas del juego creativo. Aun así, tuvo que ser de penalti y gracias a Khvicha Kvaratskhelia, convertido en estrella absoluta en París, cuando pudo desatascar el partido. Con el cansancio de la prórroga y los problemas físicos del propio 'Kvara', de Dembélé y de Vitinha, parecía que al PSG ya le iba bien ir a penaltis. En la tanda los fallaron Eze y Gabriel Magalhães para encumbrar de nuevo al PSG y volver a hacer realidad el sueño de Nasser Al Khelaïfi, que no quería protagonismo en la celebración.

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Un sueño que le costó muchos millones, muchas estrellas y muchos entrenadores cesados. Hasta que encontró a Luis Enrique, con ganas de que confiaran en él tras su etapa en el FC Barcelona, donde ya ganó la Champions, y en la selección española. El PSG llevaba años persiguiendo este título como obsesión institucional. Con Luis Enrique construyó un equipo reconocible, solidario y menos dependiente de individualidades y conquistó el país, y el continente.