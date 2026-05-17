El agente de Lewandowski sorprende: ni siquiera escuchó la oferta del Barça

Robert Lewandowski dejará el Barça a finales de temporada. El delantero tenía encima de la mesa una propuesta de renovación a la baja del club blaugrana, pero ha decidido marcharse por la puerta grande. Su agente, Pini Zahavi, que también representa a Hansi Flick y tiene una gran relación con Joan Laporta, explicó que Lewandowski ni siquiera atendió la propuesta del Barça porque tenía clara su salida: "Robert Lewandowski no rechazó la propuesta de extender su contrato con el FC Barcelona, pero quería asumir un nuevo reto y es lo que ha hecho", afirmó en declaraciones a '365soccerarabic'.

Zahavi, que ha estado estos días en Barcelona gestionando el futuro del delantero polaco, comentó que hay varias propuestas encima de la mesa desde hace ya algún tiempo y que ahora ya ha llegado la hora de decidir: "Clubs de Estados Unidos y Arabia Saudí han mostrado interés, y la decisión final se tomará al final de la temporada", descartando así la posibilidad de que Lewandowski acepte una de las ofertas que tiene en Europa procedente de equipos italianos y del Oporto.

Lewandowski ya dijo , tras ganar la Liga, que había abierto la posibilidad de jugar en una Liga menor y que estaba abierto a disfrutar más en su vida y también a tener más minutos sobre el terreno de juego. En Polonia tienen claro que Lewandowski se va a ir hacia Arabia Saudí, aunque no está nada claro que su destino sea el Al Hilal, ya que este equipo tiene a Karim Benzema y Darwin Núñez en la plantilla. Deberían dar salida a algunos futbolistas extranjeros para darle acomodo.