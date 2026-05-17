Cambio de planes del Barça en la previa ante el Betis

El Barça ha cambiado la hoja de ruta prevista para el partido de esta noche frente al Betis en el Spotify Camp Nou (21:15 horas). Cuando todo apuntaba a que el equipo de Hansi Flick realizaría una concentración habitual a partir de las 13:00 horas, finalmente el club ha decidido modificar los planes de la jornada: los jugadores comerán en sus respectivos domicilios y acudirán directamente al estadio, sin pasar previamente por el hotel de concentración. Además, tampoco habrá convocatoria oficial antes del encuentro.

Una decisión poco habitual desde la llegada de Flick la temporada pasada a Barcelona y que refleja también la relajación del vestuario a estas alturas del curso con el título de LaLiga ya en su bosillo. En el apartado deportivo, el técnico alemán confirmó la ausencia de Frenkie de Jong más allá de la ya conocida de Lamine Yamal, que continúa recuperándose de su lesión muscular con el gran objetivo de llegar en las mejores condiciones posibles al Mundial.

Flick confirmó en rueda de prensa que el neerlandés no se encuentra bien físicamente y que no entrará en la dinámica del partido frente al conjunto verdiblanco. "Frenkie está fuera para mañana, no se encuentra bien y está decidido. Con Rashford tenemos que esperar, pero es una posibilidad que esté con nosotros", explicó el entrenador blaugrana, que dejó en el aire la presencia del inglés en el que podría ser su último partido de blaugrana en casa.

Sin Yuste ni Laporta

En el plano institucional también habrá cambios respecto al protocolo habitual. La tradicional comida de directivas se celebrará en una ubicación distinta a la acostumbrada y tendrá lugar en el hotel Meliá Torre Melina. Además, ni Joan Laporta ni Rafa Yuste estarán presentes en la representación blaugrana. El presidente interino estuvo ayer en Gran Canaria acompañando al Barça femenino en la conquista de la Copa de la Reina, mientras que el presidente electo tampoco acudirá al almuerzo.

En representación del club asistirán los directivos Alfons Castro y Josep-Ignasi Macià en una jornada marcada por las modificaciones de última hora tanto en la logística deportiva como institucional.