Así se despedirá Lewandowski del Camp Nou

El Barça recibe al Betis en el Camp Nou con el campeonato de Liga en el bolsillo. Será el último partido de la temporada en casa, ante la afición blaugrana, que podrá homenajear a los de Flick antes de poner punto y final al torneo de la regularidad con la última jornada en Mestalla ante el Valencia. La última vez que el equipo jugó como local fue en el clásico que sirvió para confirmar el título.

Lewandowski y Szczesny, en la rúa de campeones del Barça / VALENTÍ ENRICH

El de este domingo será, sin duda un día muy especial. Y es que servirá para despedir a uno de los futbolistas que han marcado el devenir del club en los últimos cuatro años, en los que el Barça ha ganado tres de las cuatro Ligas disputadas. En todas ellas, sobresale un jugador que llegó haciendo un 'all in' para cumplir su sueño de jugar en Barcelona: Robert Lewandowski.

El delantero polaco, a pregunta de SPORT, puso punto y final a su etapa en el Bayern el 30 de mayo de 2022: "No me gusta estar en esta situación. Lo que es seguro de momento es que mi era en el Bayern ha acabado. No veo ninguna posibilidad de seguir mi carrera en este club", aseguró durante la concentración de la selección polaca. Ya no había nada que hacer porque habí elegido destino.

Raphinha y Lewandowski con el trofeo de campeón de LaLiga / FC BARCELONA

Desde el primer minuto, su edad fue motivo de debate. De hecho, se mantuvo durante los cuatro años de contrato que firmó. Un sinsentido como quedó demostrado desde el primer año, cuando ganó la Liga siendo Pichichi. En su primer año marcó 33 goles en total, el segundo 26, mientras que el tercero logró 42, por los, de momento 18 de su último curso, en el que no ha jugado de forma tan habitual como en los anteriores. La cuestión es que el paso de Lewandowski por el Barça solo puede definirse como un éxito absoluto al que solo le ha faltado la guinda de la Champions. El resto, lo ha ganado todo.

Sus últimas palabras en el Camp Nou

Así, el Camp Nou vivirá un día muy especial junto al delantero polaco. Está previsto, como así confirmó Hansi Flick, que Robert sea titular ante el Betis. Desde el primer minuto, incluso antes en el calentamiento, el jugador recibirá el cariño de la afición blaugrana. El técnico alemán, si el partido va como debería, también considera la posibilidad de reservarse uno de los cambios para sustituir a Lewandowski con la idea de que los seguidores puedan depedir al polaco con una cerrada ovación y coreando su nombre.

Lewandowski ondea una ‛estelada’ durante la rúa de celebración de LaLiga / SPORT

Una vez acabado el encuentro, Robert, consciente ya de que estará viviendo sus últimos momentos como jugador blaugrana en casa, tiene previsto dirigirse a los aficionados, micro en mano, para dedicarles unas palabras en las que mostrará su gratitud por el apoyo recibido durante estas últimas cuatro temporadas. Lewandowski, como ha asegurado en varias ocasiones, se ha enamorado, no solo del club, sino también de la ciudad y de Catalunya. Su imagen ondeando una 'estelada' en la rúa de campeones y sus últimas palabras en el post comunicando su adiós ("Catalunya es mi lugar en la tierra") son toda una declaración de intenciones. Este domingo por la noche vivirá un día inolvidable.