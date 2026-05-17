Peligra Bastoni: las razones de su distanciamiento del Barça

Alessandro Bastoni era y es el candidato número uno de la dirección deportiva del Barça para reforzar la posición de central. Deco ha ido trabajando su contratación durante meses, pero las gestiones se han congelado por las alternativas que baraja el Barça y la tasación del futbolista. Bastoni estaba prácticamente convencido de fichar por el club blaugrana, aunque en las últimas semanas las dos partes se han ido distanciando y ahora no cierra las puertas a una renovación con el Inter.

Bastoni se mostró gratamente sorprendido por el interés del Barça a partir del mes de enero y dio órdenes a su representante de avanzar en la negociación. Ha vivido una temporada complicada en Italia y estaba por la labor de salir del Inter solo para jugar en el Camp Nou. La 'Gazzetta dello Sport' explica ahora que el futbolista está girando sus pretensiones y ya duda. Y parece más inclinado a quedarse a largo plazo en el Inter siempre que reciba una buena propuesta de renovación y ampliación de contrato.

Muchos factores están influyendo en este cambio de actitud del italiano. Por un lado, el cariño de la afición del Inter, que le pidió que no se fuera durante las celebraciones de la Liga y la Copa, también hay razones familiares y también el hecho de que el Barça haya congelado su operación priorizando el fichaje de un delantero y dejando su caso para más adelante. Bastoni deseaba una resolución rápida y ahora ya tiene claro que no se va a dar.

La dirección deportiva del Barça cree que es el perfil idóneo para dar un salto de calidad en el eje de la zaga, pero también debe jugar bien sus cartas porque su fichaje podría comprometer toda la planificación deportiva. La tasación de Bastoni no baja y el Inter se ha mostrado muy duro en cuanto a sus exigencias: solo saldrá por 60 millones de euros, una cifra que se considera demasiado alta si no se puede rebajar a través de la inclusión de algún futbolista.

El escenario es complicado, pero el Barça no ha descartado nada y el nombre de Bastoni sigue en pie. También es cierto que el club blaugrana baraja otros nombres como el del Cuti Romero, que podría ser más ventajoso económicamente. La decisión final se tomará a finales de mes y habrá que ver si la predisposición de Bastoni es la misma que hasta ahora.