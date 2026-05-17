El Barça no se olvida de Moleiro

Cuando militaba en la Unión Deportiva Las Palmas, el Barcelona siguió muy atentamente a Alberto Moleiro. Era un segundo Pedri, otro jugador de la factoría canaria, curiosamente también tinerfeño, de estilo Barça y enorme talento.

En el club azulgrana siempre gustó mucho su perfil por su capacidad para jugar entre líneas, su facilidad para asociarse y su calidad técnica en espacios reducidos. En la dirección deportiva entendían que reunía muchas de las condiciones necesarias para triunfar en el estilo de juego del Barça.

Explosión en el Villarreal

Ahora el club ha comprobado la enorme progresión de Moleiro en el Villarreal y cómo el jugador ha cumplido todas las las expectativas que había generado desde muy joven. El conjunto castellonense apostó fuerte por él y acabó cerrando su incorporación procedente de Las Palmas en una operación de 16 millones de euros. Una inversión importante que, viendo el rendimiento del futbolista esta temporada, empieza a parecer incluso corta.

Moleiro ha firmado una gran campaña en el Villarreal. Ha marcado 10 goles y se ha convertido en uno de los titulares indiscutibles en el once de Marcelino García Toral. Su crecimiento ha sido evidente durante todo el curso y ha demostrado personalidad para asumir protagonismo en un equipo exigente y acostumbrado a competir por puestos europeos. Además de sus cifras, ha destacado por su regularidad y por la capacidad de marcar diferencias en los metros finales.

Alberto Moleiro ha jugado en categorías inferiores con España, la sub-19 (8 partidos y 1 gol) y la sub-21 (14 encuentros). / RFEF

El Barça, atento

El Barcelona no le pierde de vista y ha estado en contacto con su entorno para conocer la posibilidad de acometer un posible fichaje en el futuro. En el club azulgrana siguen valorando muy positivamente su evolución y consideran que todavía tiene un margen de crecimiento muy importante. Moleiro tiene contrato tres temporadas más con el Villarreal y cumplirá 23 años al comienzo de la próxima temporada.

Su cláusula de rescisión es de 50 millones de euros, aunque existe el compromiso por parte del Villarreal de negociar si es el Barcelona el club que llama a la puerta. La buena predisposición del jugador también podría ser un factor importante en cualquier escenario futuro. Moleiro es culé desde pequeño y su gran sueño sería jugar en el Barcelona y poder hacerlo además en el nuevo estadio.

Alberto Moleiro también está en la previsión de Luis de la Fuente para acudir al Mundial tras el gran rendimiento mostrado esta temporada. Ya ha sido internacional sub-21 en ocho ocasiones y espera acabar entre los 26 elegidos para confirmar definitivamente el enorme futuro futbolístico que muchos llevan años viendo en él.