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La decisión mas dura y sentimental del 'clan Lewandowski': "No se separarán de Barcelona"
El polaco, que se está construyendo una casa en Castelldefels, está muy arraigado a la vida en Barcelona con su familia y eso aún ha hecho más difícil la decisión
Si no hay un giro de guion inesperado estas próximas horas, la decisión de Robert Lewandowski está muy adelantada: dejará el Barça esta temporada con la idea de despedirse del barcelonismo este domingo en el Spotify Camp Nou contra el Betis.
No están definidos, a priori, todavía los pasos a seguir para comunicar la decisión. Sobre todo porque todavía no era 100% definitiva mientras se escribía este artículo. Siempre hay esa pequeñísima puerta abierta a que el '9' pueda recibir una última propuesta tentadora. Aunque ambas partes parecían tener más o menos claro que sería complicado cambiar los parámetros de todo.
La idea del Barça es clara con el '9'
Es una evidencia que el Barça va a por un '9' de futuro, una apuesta firme para ser titular durante muchos años. Se llame Julián Álvarez, Joao Pedro o Harry Kane. Es algo ya decidido a nivel interno en el club. Y un 'hándicap' para que pueda removerse el asunto con Lewy.
Como nos explicaba el periodista polaco Tomasz Wlodarczcyk, muy cercano al entorno de Lewy, "el club sabe sus propias intenciones, que quieren firmar un nuevo delantero y que lo ven con otro tipo de rol. Y eso es algo con lo que Lewy no está a gusto. Quiere jugar mucho, marcar goles, ser importante. Y si el Barça no puede ofrecérselo, como ha sucedido en esta segunda mitad de temporada, está listo para seguir adelante en otro lugar".
Robert no se ve para un rol residual
Robert aún se ve para dar guerra en un club de primer nivel durante dos o tres años más. Y no está dispuesto, en principio, a aceptar un rol más secundario a la sombra de un futbolista que parta como titular indiscutible.
A pesar de que el contrato y sus emolumentos no sean la motivación principal, es lógico que las nuevas condiciones que la entidad catalana le pueda ofrecer estarán bastante por debajo de lo que gana ahora y serán muy inferiores a lo que llegue de Arabia o la MLS.
Lewy y su familia aman Barcelona y Catalunya
Luego hay un tema sentimental. Emocional. No es una decisión nada fácil de tomar para Lewandowski y su 'clan' porque llevan cuatro años maravillosos en Barcelona. Han echado raíces. Su mujer Anna ha iniciado un negocio de fitness y están muy cómodos con su vida en Castelldefels. Junto a amigos íntimos y a su compañero Szczesny.
"Lewy y su familia aman Barcelona, Catalunya, España. El clima, la vida simple que llevan aquí. Tienen su propia casa en Mallorca, creo que se están construyendo una nueva casa en Castelldefels. Seguro que volverán para vacaciones, cuando tengan más tiempo libre. Se sienten muy conectados con Barcelona. Estoy seguro de que no es el final entre Robert y Barcelona en términos de vida", nos explica Wlodarczcyk.
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